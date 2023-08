Dj Khaled è un disc jockey di New Orleans, classe 1975. Di origini palestinesi, ha raggiunto il successo mondiale verso il 2010 quando ha debuttato, per ben due volte, alla prima posizione della Billboard 200 arrivando a vendere, in tutto il mondo, più di 4 milioni di album e 40 milioni di singoli.

Con il passare del tempo è riuscito a diventare un nome sempre più importante tanto che, nel 2020, ha vinto il tanto ambito Grammy Award come Best Rap e Sung Performance. Durante la sua vita professionale ha collaborato con nomi importanti di altri generi musicali come Beyonce, Alicia Keys, Justin Bieber e Rihanna. Voce di brani come Bugatti, I’m the One, Lean Back, Do You Mind, I’m on One fino ad arrivare a God Did ed Every Chance I Get per citarne alcuni. Ed oggi Dj Khaled è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 11 agosto, esce, infatti, il suo nuovo singolo dal titolo Supposed to Be Loved che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Tuttavia Dj Khaled non sarà solo sulle note di questo brano, ma avrà l’accompagnamento di nomi importanti come quelli di Lil Baby, Future e Lil Uzi Vert.

Il disc jockey Dj Khaled

Il significato di Supposed to Be Loved

Supposed to Be Loved, il nuovo singolo di Dj Khaled, vede la collaborazione di più artisti e ciascuno di loro porta nel brano il proprio modo di fare musica. La canzone, infatti, è in grado di ipnotizzarti grazie ai suoi ritmi melodici ed ai suoi versi. A fare da caposaldo è il suono tipico di Dj Khaled, ma anche le parole cantate da Lil Baby, Future e Lil Uzi Vert lasciano un segno indelebile nell’anima di chi ascolta la canzone per la prima volta. Il brano vuole ricordarci il potere dell’amore, ma soprattutto l’importanza di amare le persone che ci sono care.

E tu sei un fan di Dj Khaled? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Supposed to Be Loved? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del brano!

La traduzione di Supposed to Be Loved

Sto cercando di amarti come se fossi in posa per essere amato (provando ad amarti come se fossi in posa per essere amato)

Lei sa che sono un delinquente, non mi tratta come nessun rapper

Ci vediamo arrivare, posso fare tutto questo più velocemente

Tutto fila liscio, non sto cercando di essere un bastardo (tutto fila liscio)

Sì, sto cercando di amarti come se fossi in posa per essere amato (provando ad amarti come se fossi in posa)

Sto cercando di amarti come se fossi in posa per essere amato

Sto cercando di amarti come se fossi in posa per essere amato

Sto cercando di amarti come se fossi in posa per essere amato

Sto cercando di amarti come se fossi in posa per essere amato

So che è l’unica, ho quella sensazione che si prova alla scuola media

Ho fatto qualcosa di sbagliato, ma nel complesso, sai che sono ancora quello vero

Quindi sarò ancora in giro quando avrai finito di colpire

Ho comprato una borsa Birkin per imburrarla

Abbiamo fatto s***o all’interno del camion Cullinan, è stato fantastico

Mainstream, I Had In New York, We Playin’ It Crazy

4 del mattino, ma così tante luci, sembra giorno

Se qualcuno ci trova, farà notizia

Non posso farmi beccare sul ciglio della strada

Ma mi eccita il correre rischi, audace

E io vado

Faccio del mio meglio per metterti le spalle al sacco

Ti ho messo Bulgari addosso, sono andato a spruzzarti addosso

Faccio del mio meglio per mettere tutto me stesso in te

Ho messo le mie vincite su di te, ho messo una chiamata in te

Ogni volta che salta fuori, fa scoppiare il suo grosso

Non c’è confusione

Ogni volta che mi annoio, mi alzo e ne scelgo uno

Sto parlando di miliardi su isole come Gilligan

Ti stavo trattando ogni giorno, sicuramente familiare (Oh, sì)

Personalizza il tuo guardaroba, la tua culla, nuovi interni (Sì, andiamo)

Ho pensato molto a te, è imperiale (Sì, sì, sì-sì)

Pensavo di non innamorarmi di te, sono delirante

Sto provando ad amarti come se fossi in posa per essere amato (sto provando ad amarti come se fossi in posa per essere amato)

Lei sa che sono un delinquente, non mi tratta come nessun rapper

Ci vediamo arrivare, posso fare quella m***a più velocemente

Tutto fila liscio, non sto cercando di essere un bastardo (tutto fila liscio)

Sì, sto cercando di amarti come se fossi in posa per essere amato (provando ad amarti come se fossi in posa)