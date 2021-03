Il singolo Selfish Love è presente sull’EP in lingua spagnola Revelación di Gomez. Se non l’hai acquistato rimedia subito attraverso il collegamento qui sotto.

Ma torniamo al singolo.

DJ Snake e Selena Gomez hanno collaborato per creare “Selfish Love”, la loro seconda collaborazione dopo il pezzo dance estivo “Taki Taki“. Il singolo bilingue sarà incluso nel prossimo EP dal titolo Revelación di Gomez, in arrivo il 12 marzo 2021.

Selfish Love è accompagnato da un video musicale diretto dal pluripremiato regista Rodrigo Saavedra, che ritrae Gomez mentre gestisce un colorato e surreale salone di bellezza. Tra l’altro accoglie il cliente con un’acconciatura in stile giapponese che le dona tantissimo. Tutte le dipendenti lavorano con un quadro di Selena Gomez attaccato in testa… Proprio alla fine del video arriverà anche DJ Snake che verrà accolto con un bellissimo sorriso proprio da Selena.

“Con il mondo intero separato l’uno dall’altro, ho continuato a cercare e lavorare solo su vibrazioni positive”, ha DJ Snake riguardo alla canzone. Volevo fare canzoni per il mondo e mescolare tutte le mie influenze preferite tra cui Afro Beat, musica latina ecc. Selena e io stavamo parlando riguardo a una collaborazione e dopo “Taki Taki” abbiamo voluto dare al mondo un altro pezzo con fresche vibrazioni estive. Selfish Love è stato molto naturale da produrre per noi e penso che sia l’evoluzione perfetta della nostra storia”.

Selena Gomez nel video di Selfish Love, dove interpreta il ruolo della responsabile di un salone di bellezza.

Gomez aveva già pubblicato i singoli di Revelación “De Una Vez” e “Baila Conmigo“, i suoi primi singoli in lingua spagnola dopo “A Año Sin Lluvia” del 2010.

Ma qual è il significato di Selfish Love di Selena Gomez?

Selfish Love segue un tema familiare per quanto riguarda le canzoni di Selena Gomez: la cantante vorrebbe schiacciare una persona.

“L’amore” è una faccenda egoistica. Uno dei partner cerca di vincere “tutto” dell’altra persona. E a volte questo può portare anche a finali sfortunati.

Puoi approfondire il tutto leggendo la traduzione del testo in italiano.

La traduzione del testo di Selfish Love

[Verso 1]

Nessuno deve dirmelo

Parli con un’altra persona ma non sono io

E io ti giuro che guardandolo

Tesoro, ho una voglia matta di te

[Pre-ritornello]

Solo un’avventura

Mi fa riflettere

A qualcun altro interessa, a qualcun altro interessa?

So che tra noi c’è sintonia, ma mi stai facendo riflettere

A qualcun altro interessa, a qualcun altro interessa?

[Ritornello]

Tu vuoi farmi ingelosire

Tutto questo tempo e il nostro amore è ancora fatto di egoismo

Ti piace farmi ingelosire (Mi piace farti ingelosire)

È un modo che abbiamo io e te

Tra me e te, me e te

[Post-ritornello]

Si, si

Sai che ci fidiamo

Si

Si

[Verso 2]

Il modo in cui gli altri mi vedono è chiaro

Vieni a marcare il tuo territorio

Questo segreto che c’è fra noi

So che hai voglia di me (hai voglia di me)

[Pre-ritornello]

Solo un’avventura

Mi fa riflettere

A qualcun altro interessa, a qualcun altro interessa?

So che tra noi c’è sintonia, ma mi stai facendo riflettere

A qualcun altro interessa, a qualcun altro interessa?

[Ritornello 2]

Mi piace renderti geloso

Tutto questo tempo e il nostro amore è ancora fatto di egoismo

Mi piace renderti geloso (Mi piace farti ingelosire)

È un modo che abbiamo io e te

Tra me e te, me e te

[Post-ritornello]

Si, si

Sai che ci fidiamo

Si

Si

[Conclusione]

DJ Snake

Ehi, si, ehi

Il testo in lingua originale di Selfish Love

[Verso 1]

Nadie tiene que decírmelo

Hablas con otra que no soy yo

Y te confieso que viéndolo

Baby, me dan ganas de tenerte

[Pre-Ritornello]

Just a little crush, got me over here thinking

Does somebody else care, somebody else care?

I know we got trust, but you be gettin’ me thinking

Does somebody else care, somebody else care?

[Ritornello]

Tú quieres darme celos

All this time and we still got that selfish love

You like making me jealous (I like makin’ you jealous)

Es un juego que queda entre tú y yo

Tú y yo, tú y yo

[Post-Ritornello]

Yeah, yeah

You know we got trust

Yeah, yeah

[Verso 2]

Cómo me miran es obvio

Ven marca tu territorio

Este secreto entre los dos

Sé que te dan ganas de tenerme (Te dan ganas de tenerme)



[Pre-Ritornello]

I get just a little rush, when you over there thinking

Does somebody else care, somebody else care

You know we got trust, but I like gettin’ you thinking

Does somebody else care, somebody else care

[Ritornello]

Me gusta darte celos

All this time and we still got that selfish love

I like makin’ you jealous (I like makin’ you jealous)

Es un juego que queda entre tú y yo

Tú y yo, tú y yo

[Post-Ritornello]

Yeah, yeah

You know we got trust

Yeah, yeah

[Conclusione]

DJ Snake

Eh, yeah, eh