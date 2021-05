Sono finalmente iniziate le riprese di Django, la serie tv Sky Original che si rifà al film di Sergio Corbucci del 1966, e il cast finalmente viene reso noto più nel dettaglio.

Le riprese sono iniziate proprio in questi giorni a Bucarest, e andranno avanti per circa sei mesi.

La serie si ripromette di riportare alla luce il genere degli spaghetti western, molto in voga negli anni ’60, ma in chiave moderna, con una particolare attenzione alla psicologia dei personaggi, e all’attualità e realisticità delle situazioni.

Il cast della serie tv Django

L’attore che interpreta la parte del protagonista, Django, è stato reso noto già da qualche tempo, e si tratta di Matthias Schoenaerts.

Accanto a lui però, vedremo altri grandi nomi del panorama attoriale internazionale, come ad esempio Noomi Rapace e Nicholas Pinnock, e infine la giovane Lisa Vicari, già vista nella serie tv Dark.

Per entrare un po’ di più nel dettaglio dei personaggi, sappiamo che Noomi Rapace vestirà i panni di Elizabeth, nemica di John Ellis, ossia il principale antagonista di Django, che verrà interpretato da Nicholas Pinnock.

Per quanto riguarda Lisa Vicari invece, l’attrice sarà la giovane figlia di Django, Sarah.

Le aspettative su questa serie tv sono davvero alte, dal momento che ad occuparsi della sceneggiatura è stato Leonardo Fasoli (lo stesso di Gomorra – La serie) e Maddalena Ravagli, due tra gli autori del soggetto originale del film. La produzione è quella di Cattleya, ITV Studios e Atlantique Produztions, insieme a Sky e CANAL+.

Una volta finita, la serie tv Django andrà in onda su Sky e Now tv, ma per il momento non è stata data nessuna data d’uscita.

Nell’attesa di avere altre notizia al riguardo, lascia un commento per farci sapere cosa ne pensi di questa serie tv, e dei nomi che ne compongono il cast.