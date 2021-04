Il rapper DMX è morto per via di un infarto. Questa è la causa della morte ma più sotto analizzeremo meglio il tutto.

Earl Simmons, meglio conosciuto come DMX , è morto oggi al White Plains Hospital di White Plains, New York, una settimana dopo aver avuto un infarto. Aveva 50 anni.

“Siamo profondamente rattristati di annunciare che oggi è morto il nostro amato DMX, nato come Earl Simmons, deceduto a 50 anni al White Plains Hospital con la famiglia al proprio fianco. Era tenuto in vita solo dalle macchine”, ha detto la famiglia in una dichiarazione. “Earl era un guerriero che ha combattuto fino alla fine. Amava la sua famiglia con tutto il cuore e siamo contenti per il tempo che abbiamo trascorso con lui. La musica di Earl ha ispirato innumerevoli fan in tutto il mondo e la sua iconica eredità vivrà per sempre. Apprezziamo tutto l’amore e il supporto che ci avete dato durante questo periodo incredibilmente difficile. Vi preghiamo di rispettare la nostra privacy mentre piangiamo la perdita di nostro fratello, padre, zio e dell’uomo che il mondo conosceva come DMX. Condivideremo le informazioni sul suo servizio funebre quando i dettagli saranno stati definiti.”

La causa della morte di DMX

Venerdì 2 aprile, Simmons è stato portato d’urgenza in ospedale e sabato mattina, l’avvocato del rapper, Murray Richman, ha confermato che si trovava in coma ed era attaccato alle macchine per la respirazione nell’unità di terapia intensiva dell’ospedale. “La scorsa notte, Earl ‘DMX’ Simmons è stato portato d’urgenza in ospedale dopo essere svenuto a casa”, ha detto un portavoce del rapper sabato in una dichiarazione. “In questo momento, rimane in terapia intensiva in condizioni critiche.”

Il rapper – il cui cervello sarebbe stato privato dell’ossigeno per 30 minuti dopo l’emergenza medica – è rimasto in uno stato vegetativo mentre la famiglia, gli amici e i fan si sono riuniti fuori dal White Plains Hospital per una veglia di preghiera. Dopo una serie di test per misurare la funzionalità cerebrale, i medici e la famiglia hanno optato per staccare il supporto vitale a DMX.

La carriera di DMX

Gli oltre due decenni di carriera di DMX sono stati tormentati da problemi legali, titoli scandalistici e lotte contro la tossicodipendenza. Ma è stato anche uno dei rapper hardcore di maggior successo: un artista con un enorme impatto culturale.

Il suo arrivo nella scena rap a metà degli anni Novanta ha coinciso con l’emergere dell’hip-hop come fenomeno commerciale. DMX ha rivitalizzato l’etichetta Def Jam, ha inavvertitamente aiutato Jay-Z ad emergere e ha sviluppato una carriera come star del cinema in film come Belly, Romeo deve morire e Ferite mortali. Ovviamente DMX è conosciuto dai più per la sua musica avvincente, che abbinava il suo aggressivo stile macho con una sincerità emotiva che risuonava in tutto il mondo.

La sua voce si alzava e si abbassava con la cadenza di un predicatore. La consistenza ruvida e i ritmi sciolti del suo rap davano alle canzoni un tocco magico.

“Tupac [Shakur] non c’era più [e] c’era un vuoto”, ha detto Kendrick Lamar a Complex nel 2012. “Mancava qualcosa nella musica e lui è riuscito a riempirla.”

Earl Simmons (“Il mio alias”, come disse una volta a Vibe) è nato il 18 dicembre 1970 a Mount Vernon, New York, l’unico figlio di Arnett Simmons e Joe Barker. Si trasferì con la famiglia a Yonkers, New York, dove sopportò un’infanzia profondamente travagliata: assediato dalla povertà e dagli abusi, entrò e uscì dalle case famiglia e, infine, finì in prigione. “Non ho mai avuto molti amici a Yonkers”, ha detto una volta a MTV News mentre visitava la sua città natale. “Non ho mai avuto molti amici, punto.”

Sebbene DMX aveva collaborato alla colonna Unsigned Hype di The Source nel 1991 (come DMX the Great), all’inizio ha lottato per ottenere il successo; un accordo con la filiale della Columbia Ruffhouse lo portò a creare un singolo flop nel 1992 (“Born Loser”) e un seguito altrettanto infruttuoso dal titolo “Make a Move” nel 1995.

Dopo aver lasciato la Ruffhouse, DMX è diventato l’ossessione principale di Irving “Irv Gotti” Domingo Lorenzo Jr., un Def Jam A&R appena nominato e che aveva ottenuto quella posizione aiutando l’etichetta ad ingaggiare Jay-Z.

Il video del 1998 di “Get at Me Dog” non è stato riprodotto su MTV dopo che DMX ha rifiutato di censurarlo. Eppure la canzone è diventata una hit hip-hop. In un’era di catene appariscenti e spese dissolute, DMX piaceva perché era un uomo qualunque. “Non puoi portare soldi con te in paradiso, piccola”, ha detto una volta a The Source. “Solo amore.” Alla fine del 1998, l’album di debutto di DMX, It’s Dark and Hell is Hot, aveva ottenuto quattro dischi di platino… abbastanza per far capire ai capi di Def Jam che Gotti ci aveva visto giusto.

I primi cinque album di DMX hanno tutti debuttato in prima posizione nelle classifiche di Billboard e, il suo sesto album, che si intitola “Year of the Dog… Again” c’era arrivato molto vicino.

La sua carriera ha subito uno stop a metà degli anni 2000 per via dei problemi di DMX con le sostanze stupefacenti. Fu anche arrestato per furto di identità, maltrattamento di animali e impersonificazione di un agente federale. Eppure, quasi due decenni dopo, la sua musica rimane una grande influenza nell’hip-hop sia per i rapper underground che per le superstar.

Tuttavia, gli ultimi cinque anni di vita di DMX sono stati afflitti da tanti problemi legali e dall’abuso di droghe: nel 2017, il rapper è stato arrestato con l’accusa di frode fiscale ed era stato accusato di trattenere 1,7 milioni di dollari dall’IRS. In attesa del processo, il rapper ha avuto una ricaduta ed è stato mandato in un centro di riabilitazione per tossicodipendenti. Alla fine si è dichiarato colpevole delle accuse ed è stato condannato a un anno di reclusione. Dopo il suo rilascio dalla prigione nel 2019 e un trionfante ritorno sul palco nell’evento Masters of Ceremony al Barclays Center di Brooklyn, DMX ha organizzato un tour per celebrare il 20° anniversario di It’s Dark and Hell Is Hot. Qualche mese dopo, tuttavia, DMX cancellò molti concerti per tornare in riabilitazione.

L’ultima esibizione pubblica di DMX è avvenuta nel luglio del 2020. Qui affrontava Snoop Dogg in una battaglia Verzuz.

Anche dopo la sua morte, DMX sarà ricordato per aver tracciato nuovi percorsi e per essere rimasto se stesso. “Sono decisamente uno spirito libero”, aveva detto una volta a MTV. “Potrei camminare senza una meta. Vado e basta. Finirò dove finirò. E non c’è mai un brutto posto, perché imparerò sempre qualcosa. Mi piace semplicemente seguire il vento.”

