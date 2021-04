Una nuova canzone per Doja Cat, l’artista più discussa degli ultimi tempi, che questa volta ha voluto collaborare con SZA per un brano dal titolo Kiss Me More.

Il brano è stato presentato insieme al video ufficiale, che vi mostriamo in cima all’articolo, che mostra le due bellissime artiste come due sinuose sirene di un mondo alieno dove sbarca un astronauta attratto dalle due voci suadenti.

Il significato di Kiss Me More di Doja Cata e SZA

Il testo di Kiss Me More, raccontato alla perfezione dalle due voci, racconta i due lati dell’amore passionale. Se da una parte Doja Cat, infatti, racconta la parte più sensuale ed erotica di un rapporto, dall’altro SZA si concentra su delle riflessioni più aggressive.

Il testo infatti fa riferimento ad un amore passionale e giocoso da una parte e dall’atra ad una tipologia di uomo che mente alla sua donna e che viene infatti definito “mezzo uomo”, un codardo.

Sono proprio queste due anime femminili che creano dinamicità alla canzone e che, alla fine si uniscono in un unico concetto, quello di godersi la vita e l’amore in tutte le sue sfumature.

Kiss Me More si pone come un’ottimo brano orecchiabile e piacevole, che sicuramente sentiremo spesso in radio, e ci regala un video particolarmente bello, non solo per la presenza delle due artiste, ma anche per i temi scelti. Un ottimo lavoro per un ottima canzone.

E tu cosa ne pensi di Kiss Me More di Doja Cat e SZA? Lascia un commento qui sotto per dire la tua, ma prima leggi il testo per intero della canzone e la sua traduzione.

Il testo di Kiss Me More

We hug and yes, we make love

And always just say, “Goodnight” (La-la-la, la-la-la)

And we cuddle, sure I do love it

But I need your lips on mine

Can you kiss me more?

We’re so young, boy, we ain’t got nothin’ to lose, uh-oh

It’s just principle

Baby, hold me ‘cause I like the way you groove, uh-oh

Boy, you write your name, I can do the same

Oh, I love the taste, la-la-la, la-la

All on my tongue, I want it (La-la-la, la-la)

Boy, you write your name, I can do the same

Oh, I love the taste, la-la-la, la-la

All on my tongue, I want it (La-la-la, la-la)

I, I feel like fucking something

But we can be corny, fuck it

Sugar, I ain’t no dummy, dummy

I likе to say, “What if?”, but if

We could kiss and just cut the rubbish

Then I might bе on to somethin’

I ain’t givin’ you one in public

I’m givin’ you hundreds, fuck it

Somethin’ we just gotta get into

Sign first, middle, last, on the wisdom tooth

Niggas wishin’ that the pussy was a kissin’ booth

Taste breakfast, lunch and gin and juice

And that dinner just like dessert too

And when we French, refresh, gimme two

When I bite that lip, come get me too

He want lipstick, lip-gloss, hickeys too, huh

Can you kiss me more?

We’re so young, boy, we ain’t got nothin’ to lose, uh-oh

It’s just principle

Baby, hold me ‘cause I like the way you groove, uh-oh

Boy, you write your name, I can do the same

Oh, I love the taste, la-la-la, la-la

All on my tongue, I want it (La-la-la, la-la)

Boy, you write your name, I can do the same

Oh, I love the taste, la-la-la, la-la

All on my tongue, I want it (La-la-la, la-la)

Say give me a buck, need that gushy stuff

Push your limit, no, you ain’t good enough

All your niggas say that you lost without me

All my bitches feel like I dodged the county

Fuckin’ with you feel like jail, nigga

I can’t even exhale, nigga

Pussy like holy grail, you know that

You gon’ make me need bail, you know that

Caught creepin’ with your friend

You ain’t even half man, lyin’ on your—, you know that

Got me a bag for the break, you know that

Control don’t slow the pace, if I pull back

All this ass for real (Ahh)

Drama make you feel (Ahh)

Fantasy and whip appeal

Is all I can give you

Can you kiss me more?

We’re so young, boy, we ain’t got nothin’ to lose, uh-oh

It’s just principle

Baby, hold me ‘cause I like the way you groove, uh-oh

Oh darlin’

Boy, you write your name, I can do the same

Ooh, I love the taste, oh-la-la-la-la-la

All on my tongue, I want it

Boy, you write your name, I can do the same

Ooh, I love the taste, oh-la-la-la-la-la

All on my tongue, I want it

Traduzione

Ci abbracciamo e sì, facciamo l’amore

E dì sempre “Buonanotte” (La-la-la, la-la-la)

E ci facciamo le coccole, sicuro che lo adoro

Ma ho bisogno della tua bocca sulla mia

Puoi baciarmi di più?

Siamo così giovani, ragazzo, non abbiamo niente da perdere, uh-oh

È solo l’inizio

Baby, stringimi perché mi piace il modo in cui ti diverti, uh-oh

Ragazzo, scrivi il tuo nome, posso farlo anche io

Oh, adoro il gusto, la-la-la, la-la

Tutto sulla mia lingua, lo voglio (La-la-la, la-la)

Ragazzo, scrivi il tuo nome, posso fare lo stesso

Oh, adoro il gusto, la-la-la, la-la

Tutto sulla mia lingua, lo desidero (La-la-la, la-la)

Ho voglia di scopare qualcosa

Ma possiamo essere banali, fanculo

Dolcezza, non sono un manichino, scemo

Mi piace dire “E se?”, Ma se

Potremmo baciarci e togliere la spazzatura

Allora potrei dedicarmi a qualcosa

Non te ne sto dando uno in pubblico

Te ne do centinaia, fanculo

Qualcosa in cui dobbiamo entrare

Firma per primo, al centro, per ultimo, sul dente del giudizio

Assaggia la colazione, il pranzo e il gin e il succo

E anche quella cena come il dessert

E quando siamo francesi, rinfrescati, dammi due

Quando mi mordo quel labbro, vieni a prendermi anche tu

Vuole rossetto, lucidalabbra e anche succhiotti, eh

Puoi baciarmi di più?

Siamo così giovani, ragazzo, non abbiamo niente da perdere, uh-oh

È solo l’inizio

Baby, stringimi perché mi piace il modo in cui ti diverti, uh-oh

Ragazzo, scrivi il tuo nome, posso fare lo stesso

Oh, adoro il gusto, la-la-la, la-la

Tutto sulla mia lingua, lo desidero(La-la-la, la-la)

Ragazzo, scrivi il tuo nome, posso fare lo stesso

Oh, adoro il gusto, la-la-la, la-la

Tutto sulla mia lingua, lo desidero (La-la-la, la-la)

Dimmi dammi un dollaro, ho bisogno di quella roba sgorgante

Spingi verso il tuo limite, no, non sei abbastanza bravo

Tutti i tuoi negri dicono che hai perso senza di me

Tutte le mie femmine si sentono come se avessi schivato la contea

Fottere con te ti fa sentire in prigione, negro

Non riesco nemmeno a espirare, negro

Figa come il Santo Graal, lo sai

Mi farai avere bisogno della cauzione, lo sai

Preso a strisciare con il tuo amico

Non sei nemmeno un mezzo uomo, sdraiato sul tuo …, lo sai

Mi hai preso una borsa per la pausa, lo sai

Il controllo non rallenta il ritmo, se mi tiro indietro

Tutto questo culo per davvero (Ahh)

Il dramma ti fa sentire (Ahh)

Fantasia e fascino della frusta

È tutto quello che posso darti

Puoi baciarmi di più?

Siamo così giovani, ragazzo, non abbiamo niente da perdere, uh-oh

È solo l’inizio

Baby, stringimi perché mi piace il modo in cui ti diverti, uh-oh

Oh tesoro

Ragazzo, scrivi il tuo nome, posso farlo anche io

Ooh, adoro il gusto, oh-la-la-la-la-la

Tutto sulla mia lingua, lo desidero

Ragazzo, scrivi il tuo nome, posso fare lo stesso

Ooh, adoro il gusto, oh-la-la-la-la-la

Tutto sulla mia lingua, lo desidero