Dolcenera è una cantante pugliese classe 1977. Senza ombra di dubbio è una delle voci più amate nel panorama della musica italiana. Il successo è arrivato nel 2003 dopo la vittoria del Festival di Sanremo, tra le Nuove Proposte, con il brano Siamo tutti là fuori. Da quel momento è stata protagonista di una carriera in ascesa che l’ha portata ad essere la voce di brani di successo come Com’è straordinaria la vita, Ci vediamo a casa, Il mio amore unico, Mai più noi due, Un dolce incantesimo fino a Pensiero Stupendo per citarne alcuni.

Ed oggi venerdì 29 luglio Dolcenera torna protagonista sulla scena musicale. Esce oggi, infatti, il suo nuovo singolo dal titolo Calliope (Pace alla luce del sole) che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. E ci prepara per l’arrivo di un nuovo ed importante progetto che la vedrà in prima linea e che andrà in scena questo autunno per festeggiare anche un traguardo importante, i suoi 20 anni di carriera.

Il significato di Calliope (Pace alla luce del sole)

Calliope (Pace alla luce del sole) è il nuovo singolo di Dolcenera ed anche se arriva in estate inoltrata, ha tutte le carte in regola per diventare un tormentone di un’estate dallo spirito libero. Ritmo afro, è la perfetta colonna sonora per accompagnarci durante la nostra estate on the road. Calliope, infatti, vuole dare voce alla voglia di vivere al massimo, ma anche alla pace sia nel mondo che anche per ogni singola persona, soprattutto dopo il periodo difficile che stiamo vivendo da un paio di anni a questa parte. Dolcenera lo definisce:

“Questo è per me un pezzo molto sentito e non vedo l’ora di poterlo condividere con tutti voi! Preparatevi a questo abbraccio di pace!”

La cantante Dolcenera

Il suo obiettivo è quello di lanciare un messaggio di pace, di fratellanza e di condivisione come lo si percepisce facilmente dal titolo, ma al tempo stesso un messaggio anche a non arrendersi ed a godere di tutte le bellezze presenti sul nostro pianeta per poter tornare alla normalità e riappropriarci del nostro tempo e del nostro spazio. Calliope (Pace alla luce del sole) è stata presentata lo scorso 23 luglio in anteprima durante il Festival Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty International. La cantante pugliese, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina a febbraio e dopo la pandemia, ha trovato la forza di scrivere questo brano per rivolgersi alla musa della poesia:

“Scrivere questa canzone è stata una liberazione dalla forma di impotenza che mi ha oppresso per gli attuali fatti di guerra. Con la citazione di Cantami o Diva dell’Iliade di Omero, ma anche di Cuccurucucù Paloma di Franco Battiato, imploro Calliope, la musa della poesia epica ‘dalla bella voce’, a raccontarci finalmente storie di vita e non fatti riguardanti la morte e la guerra che ci stanno devastando”.

E tu sei un fan di Dolcenera? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Calliope (Pace alla luce del sole)? Ti aspettiamo nei commenti!