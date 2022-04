Dolcenera è una cantante pugliese classe 1977. Senza ombra di dubbio è una delle voci più amate nel panorama della musica italiana. Il successo è arrivato nel 2003 dopo la vittoria del Festival di Sanremo, tra le Nuove Proposte, con il brano Siamo tutti là fuori. Da quel momento è stata protagonista di una carriera in ascesa che l’ha portata ad essere la voce di brani di successo come Com’è straordinaria la vita, Ci vediamo a casa, Il mio amore unico, Mai più noi due, Un dolce incantesimo fino a Pensiero Stupendo per citarne alcuni.

Ed oggi, venerdì 22 aprile, Dolcenera torna protagonista sulla scena musicale con Spacecraft. Da oggi, infatti, il suo nuovo singolo sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Spacecraft arriva subito dopo i singoli Amaremare (che l’ha fatta diventare testimonial permanente di Greenpeace) e Nuovo Giorno Nuova Luce (adattamento del brano Feeling Good).

La cantante Dolcenera

Il significato di Spacecraft

Spacecraft, il nuovo singolo di Dolcenera, è una canzone romantica dal tipico sound degli anni Ottanta. Si tratta di una visione distopica del futuro che sfocia in un’ambientazione spaziale, ovvero di una rappresentazione metaforica di uno stato d’animo conteso tra la consapevolezza della fine di un amore, ma anche la voglia e la nostalgia di un’emozione che ha regalato la meraviglia dell’immensità. La cantante canta: “Avevo voglia di vederti… è come avere il cosmo dentro gli occhi, come guardare fuori da un oblò di uno Spacecraft”. Lei stessa parlando del suo nuovo singolo a SkyTg24 ha rivelato che:

“La composizione e la scrittura di Spacecraft è stato flusso unico e onirico. Magico oserei dire. Una sera un amico batterista che non sentivo da tempo mi chiama e mi dice che sentiva di dovermi far ascoltare un bit; mentre ascolto il disegno di batteria con le mani sul pianoforte inizio a suonare gli accordi e a comporre la melodia. Sbalordita e felice me ne vado a dormire, ma mi sveglio d’improvviso all’alba ricordando un sogno che praticamente è diventato il racconto rappresentato dal testo della canzone”.

E tu sei un fan di Dolcenera? Hai già avuto modo di sentire il nuovo singolo Spacecraft? Ti aspettiamo nei commenti!