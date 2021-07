Quando Kanye West ha annunciato l’uscita del suo tanto atteso decimo album in studio “Donda” la scorsa settimana, non è stato difficile per i fan provare un pizzico di incredulità. Kanye è noto per ritardare i progetti all’infinito, quindi, ascoltare qualche nuova canzone, sembrava improbabile. Eppure, giovedì scorso, al Mercedes Benz Stadium di Atlanta, Kanye ha presentato in anteprima quello che sembra essere il suo nuovo album, completo di collaborazioni con Lil Baby, Pusha T, Don Toliver e altri.

Durante il fine settimana, sono emerse notizie che suggerivano che West si fosse effettivamente accampato al Mercedes Benz Stadium per finire l’album. Il rapper, vestito con il suo completo tutto rosso da giovedì sera, è stato avvistato sabato a una partita di Major League Soccer. Un rappresentante del Mercedes Benz Stadium ha confermato che West sarebbe rimasto nell’arena per completare l’album.

Quando uscirà l’album Donda?

Prima dell’evento di Atlanta, Kanye ha condiviso un video promozionale su Instagram con la star Sha’Carri Richardson e ha presentato un nuovo singolo intitolato “No Child Left Behind”. Inizialmente si credeva che Donda potesse uscire il 23 luglio così da essere rilasciato durante l’evento di giovedì sera. Ma la nuova data di uscita è fissata per il 6 agosto 2021.

Collaborazioni

Sulla base di ciò che abbiamo sentito durante l’evento in streaming, Donda vanterà un’impressionante lista di rapper e collaboratori. Lil Baby, Playboi Carti, Baby Keem, Don Toliver, Pusha T, Jay-Z, Travis Scott, Roddy Ricch, Lil Durk e altri.

Di cosa parlerà Donda

L’album include diversi riferimenti all’imminente divorzio di Kanye da Kim Kardashian. I due sono sposati da 7 anni e hanno 4 figli. In una canzone, intitolata “Welcome to My Life”, Kanye rappa: “Dì agli assassini che sono scappato da Calabasas,” che è una città nei pressi di Los Angeles. In altre canzoni dell’album, si può sentire Kanye cantare: “Sto perdendo la mia famiglia” e in un’altra canzone ancora presenta quella che sembra essere la figlia North, che lo supplica di restare a casa. Tuttavia, mentre molti fan hanno interpretato Donda come una risposta diretta al divorzio con la Kardashian, l’album è anche correlato al suo disco del 2019 Jesus is King, che parlava della sua influenza religiosa. Il singolo principale “No Child Left Behind”, presenta un ritornello in cui l’artista canta: “Ha fatto miracoli su di me” e durante l’evento, Kanye è scoppiato in preghiera.

