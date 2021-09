L’atteso thriller psicologico Don’t Worry Darling si mostra attraverso pochi ma interessanti fotogrammi. Il film, diretto da Olivia Wilde arriverà nei cinema statunitensi nell’autunno del 2022, precisamente il 23 settembre.

Nel cast saranno presenti importanti nomi del cinema e dello spettacolo, primo tra tutti Harry Styles, e accanto a lui Florence Pugh, Chris Pine, Wilde, Gemma Chan, KiKi Layne e Nick Kroll.

La trama e il teaser trailer di Dont’ Worry Darling

Il teaser trailer di Dont’ Worry Darling è stato condiviso dalla stessa regista sulle sue pagine social. Le poche immagini che ci regala, però, non riescono a raccontarci molto della trama, nonostante riescano a trasmetterci molto bene quella che sarà l’atmosfera a tratti inquietante di questo film.

Da quello che conosciamo riguardo alla trama, il film segue la storia di una casalinga che insieme a suo marito vive in una comunità nel deserto della California. Questo luogo è una specie di comune sperimentale, che si basa su regole utopiche che rincorrono il desiderio della perfezione e dell’idillio. Fino a quando alcuni aspetti non mettono in allarme i protagonisti, che a poco a poco scoprono di essere immischiati in una realtà che cela terribili segreti.

Il film, come anticipavamo, arriverà nelle sale cinematografiche d’oltreoceano il 23 settembre 2022. Per quanto riguarda l’uscita in Italia, invece, non abbiamo ancora notizie certe, e sicuramente ci toccherà aspettare ancora un po’ per poter conoscere la data d’uscita.

