I questi giorni i fan di Friends sono entusiasti e stanno vivendo al massimo la reunion dei protagonisti che, dopo dieci stagioni e duecentotrentasei episodi, hanno deciso di tornare insieme. Una reunion attesa già lo scorso anno, ma che è stata rimandata a causa dell’arrivo della pandemia. In onda su HBO Max e su Sky per poter rivivere i momenti più belli vissuti insieme e commentati direttamente dal cast che ritroviamo in una versione adulta e più matura.

Friends è stata la serie cult degli anni ’90. Una delle serie più amate dal pubblico, se non addirittura la più amata e che, ancora oggi, viene seguita con grande interesse. Per questo motivo, si pensava che si era pronti a prendere parte alla moda dell’ultimo periodo, ovvero i revival di lavori degli anni ’90 e di inizio Duemila che avevano ottenuto un grande successo. In questo modo si può dare nuova vita alle serie, ma anche farle conoscere ai più giovani. Tuttavia, così non sarà per Friends e la conferma arriva proprio dalla reunion e da Lisa Kudrow. L’attrice che ha vestito i panni di Phoebe, infatti, ha affermato che:

Il cast di Friends

“No. Mi dispiace, no. Una volta ho sentito Marta e David dire, e sono completamente d’accordo, che hanno concluso lo spettacolo molto bene. Le vite di tutti sono molto belle, e dovrebbero intervenire su tutte quelle cose buone per trovare altre storie. E non voglio che il lieto fine di nessuno venga cambiato. Inoltre, alla mia età, ormai sarei un po’ floscia. Stop. Devi crescere”.

Affermazioni condivise dagli altri membri del cast che annuivano alle parole della collega. Un finale ben preciso per ciascuno dei personaggi che ha ottenuto una degna conclusione, non avrebbe senso ricominciare da zero.

