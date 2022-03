Un grande successo per la giovane cantautrice statunitense Dove Cameron, che sta facendo impazzire tutti con il suo singolo dal titolo Boyfriend.

Entrato in rotazione radiofonica soltanto quattro giorni fa, il 4 marzo, la canzone sta rapidamente scalando le classifiche mondiali. Boyfriend in pochissimo ha infatti raggiunto 50 milioni di stream, 5 milioni di visualizzazioni su YouTube, Top 15 della classifica globale di Spotify e Top 60 della classifica globale di Shazam.

Dove Cameron è molto conosciuta anche per il suo lavoro come attrice, che l’ha vista protagonista della saga cinematografica di Descendants, e ancora prima per la serie tv Disney Liv e Maddie.

Il significato del testo di Boyfriend di Dove Cameron

Molto interesse sta in quello che il testo di Boyfriend vuole comunicarci. Per molti critici musicali la canzone pop è un vero e proprio inno queer, ossia un inno per tutte quelle persone che non vogliono riconoscersi in un genere e non vogliono dare un nome al proprio orientamento sessuale.

Riguardo al successo che sta raccogliendo Boyfriend, Dove Cameron ha scritto:

Significa molto per me, più di ogni altra cosa. Lo sento in tutto il mio corpo. La rappresentazione queer nella musica, in modo in cui gli artisti eterosessuali pubblicano canzoni d’amore sexy sugli oggetti del loro affetto, CONTA! Dove Cameron

Un tema molto importante, reso tale anche dal fatto che il messaggio portato dalla canzone ha circolato velocemente in tutto il mondo. E poi la voce calda e morbida di Dove rende il tutto ancora più bello.

E tu cosa ne pensi di Boyfriend di Dove Cameron? Lascia un commento dopo aver letto la traduzione del testo qui sotto.

Traduzione

Non posso credere che siamo finalmente soli

Non posso credere di essere quasi tornato a casa

Quali sono le possibilità

Tutti danzano

E lui non è con te

L’universo deve averlo capito

Cosa sto per fare

Non afferrarti il ​​polso

Potrei essere un ragazzo migliore di lui

Potrei fare la merda che lui non ha mai fatto

Sveglia tutta la notte non smetterò

Pensando che ti porterò via da lui

Potrei essere un tale gentiluomo

Inoltre tutti i miei vestiti starebbero bene

Potrei essere un ragazzo migliore

Non ho bisogno di dirtelo due volte

Tutti i modi in cui non può bastare

Se posso darti un suggerimento

Vorrei partire con me stasera

L’universo deve averlo diviso

Le prime ragazze, insisto

Potrei essere un ragazzo migliore di lui

Potrei fare la merda che lui non ha mai fatto

Sveglia tutta la notte non smetterò

Pensando che ti ruberò da lui

Potrei essere un tale gentiluomo

Inoltre tutti i miei vestiti sarebbero…

Potrei essere un ragazzo migliore di lui

Potrei essere un ragazzo migliore

Non ti avrei mai lasciato solo

Qui da solo

Incollato al tuo telefono

Non ti avrei mai lasciato solo

Che qualcun altro ti porti a casa

Potrei essere un ragazzo migliore di lui

Potrei fare la merda che lui non ha mai fatto

Sveglia tutta la notte non smetterò

Pensando che ti ruberò da lui

Potrei essere un tale gentiluomo

Inoltre tutti i miei vestiti starebbero bene

Potrei essere un ragazzo migliore di lui

Potrei fare la merda che lui non ha mai fatto

Sveglia tutta la notte non smetterò

Pensando che ti ruberò da lui

Potrei essere un tale gentiluomo

Inoltre tutti i miei vestiti starebbero bene