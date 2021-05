Dr. Death è una nuova miniserie che ha come protagonita l’attore Joshua Jackson, che vestirà i panni di un chirurgo assassino. Sentivate il bisogno di tremare ancora di più alla sola vista di un camice verde e di un bisturi? Siete arrivati alla notizia più adatta e, soprattutto, nel posto giusto!

Così come si vede nel trailer ufficiale dello show, il bell’attore statunitense veste un camice da chirurgo ma non ha affatto l’aria rassicurante che, solitamente, ha il personale medico di un ospedale. La miniserie, che non per altro ha come titolo Dr. Death, è non solo decisamente inquietante, ma è anche tratta da una storia vera, purtroppo basata su fatti reali.

Incredibile pensare, infatti, che il Dottor Morte, o Dr Death, sia esistito veramente. Eppure è così, visto che si tratta di Christopher Duntsch e, all’epoca dei fatti raccontati nella miniserie con protagonista l’attore Joshua Jackson, era considerato uno dei più carismatici, ma anche dei più pericolosi dopo che il suo operato criminale è stato scoperto, chirurghi di Dallas.

Dr. Death, il trailer con Joshua Jackson

L’attore Joshua Jackson

Un uomo, quindi, il dottor Christopher Duntsch, che ha seminato paura e terrore, fino a prendere le sembianze televisive e il volto, anche piuttosto inquietante, di Joshua Jackson a cui è stato assegnato il compito di raccontare la sua storia nella nuova miniserie in arrivo quest’estate negli Stati Uniti su Peacock, il servizio di video in streaming di NBCUniversal.

L’attore statunitense, quindi, abbandonati i panni del bravo ragazzo che abbiamo conosciuto nel ruolo di Pacey Witter in Dawson’s Creek, reciterà nella miniserie basata sul fortunato podcast omonimo di Wondery, Dr. Death. Lo show racconta la storia vera di Christopher Duntsch, un giovane neurochirurgo considerato un astro nascente nella comunità medica di Dallas, fino a quando qualcosa è cambiato all’improvviso.

Molti pazienti che sono entrati nella sua sala operatoria per interventi chirurgici spinali complessi ma di routine ne sono usciti mutilati o morti. E, mentre il numero delle vittime cresceva, due colleghi medici, il neurochirurgo Robert Henderson (interpretato dall’attore Alec Baldwin) e il chirurgo vascolare Randall Kirby (che avrà il volto di Christian Slater), nonché il procuratore di Dallas Michelle Shughart (a cui darà il volto l’attrice AnnaSophia Robb), decisero di porre fine alle sue malefatte.

Così come si può vedere nel trailer, infatti, i due colleghi di Christopher Duntsch, Henderson e Kirby, escogitano un piano elaborato per cercare di fermare la sua follia omicida. E mentre il dottor Duntsch sembra essere sempre molto sicuro di ogni sua mossa, Henderson esclama: “O è il chirurgo più incompetente che abbia mai incontrato, oppure è un sociopatico.”.

Il cast completo di Dr. Death

Come abbiamo visto il cast della miniserie appare molto ricco, oltre al protagonista principale Joshua Jackson (Fringe, Una ragazza a Las Vegas, Unbreakable Kimmy Schmidt, ) e agli altri tre personaggi di peso del cast come Alec Baldwin (Will & Grace, 30 Rock, Motherless Brooklyn – I segreti di una città), Christian Slater (Mr. Robot, We Can Be Heroes, The Lion Guard) e AnnaSophia Robb (The Carrie Diaries, Dark Hall, Tanti piccoli fuochi), recitano nella miniserie anche: Grace Gummer (Jenny’s Wedding, American Horror Story, Good Girls Revolt), Carrie Preston (The Good Wife, True Blood, The Good Fight, ) e Dominic Burgess (Raising Hope, Doctor Who).

Il produttore esecutivo, e anche showrunner, della serie è Patrick MacManus, che ha già lavorato per produzioni di successo quali Marco Polo e The Girl from Plainville e Happy!, e Dr. Death sarà uno degi appuntamenti di punta di Peacock per la prossima estate e, così come si legge nella sinossi ufficiale della miniserie: “Dr. Death esplora la mente contorta del dottor Duntsch e i fallimenti di un sistema progettato per proteggere i più indifesi”.

E voi, cosa pensate di questo nuovo progetto, seguirete la serie dedicata al Dottor Morte? Aspettavate con ansia altre novità sull’attore Joshua Jackson, oppure no? Vi piacciono gli argomenti trattati? Raccontateci le vostre prime impressioni nei commenti!