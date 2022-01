Tanti volti nuovi al Festival di Sanremo 2022, tra questi anche Dargen D’Amico, rapper e produttore musicale che porterà sul palco dell’Ariston la canzone Dove si balla.

Chi è Dargen D’Amico?

Jacopo D’Amico, in arte Dargen D’Amico, è un produttore e rapper milanese che muove i suoi primi passi come musicista negli anni ’90. Diventa noto nell’ambiente musicale verso la fine del decennio quando, insieme a Gué Pequeno e Jake la Furia forma il trio Sacre Scuole. Finito il suo impegno con il trio, lascia la musica, per ritornare come solista nel 2006 con l’album Musica senza musicisti.

Negli anni non mancano collaborazioni importanti con musicisti molto famosi, tra queste quella con J-Ax, Fedez e Max Pezzali.

Nel 2020, ad esempio, prende parte con Fedez al remix del singolo Roses di Saint Jhn.

Nonostante sia la sua prima volta sul palco di Sanremo, Dargen D’Amico ha avuto ruolo di autore in diversi brani presentati al Festival, come Dieci di Annalisa e Chiamami per nome di Francesca Michielin e Fedez.

Significato del testo di Dove si balla di Dargen D’Amico

Tra tutti i brani presentati quest’anno al Festival di Sanremo, Dove si balla è di sicuro quello più dance, e pare essere nato proprio per far scatenare il pubblico con una canzone dal gusto anni ’90.

Come la musica anche il testo di Dove si balla e divertente, ironico, allegro e invita tutti a ballare anche per scacciare i problemi e le difficoltà della vita. Il testo però non manca di citare anche temi importanti, come le morti dei naufraghi nei Mediterraneo, restando un pezzo allegro, ma non fuori dall’attualità.

Ecco infatti un estratto del testo che recita:

Balla per restare a galla

Negli incubi mediterranei

Che brutta fine le cartoline

La nostra storia che va a farsi benedire dal testo di Dove si balla

Una canzone che porta una attitude nuova a Sanremo, e che per questo non dispiace.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento per dire la tua.