Tutto è iniziato nel 2019, con la nascita del duo degli “PSICOLOGI“, composto da Alessio Aresu (in arte Lil Kvneki o più semplicemente Kaneki) e Marco De Cesaris, meglio noto come Drast.

La loro unione musicale ha portato alla pubblicazione di un totale di 2 album ed altrettanti EP, con i quali i due artisti hanno collezionato ben 14 dischi d’oro e 5 dischi di platino.

Recentemente, però, il sopracitato Drast ha deciso di provare a intraprendere una nuova strada, pubblicando una canzone da solista: stiamo parlando di “Lontanissima“, singolo di genere urban-pop che è stato rilasciato ieri, venerdì 6 gennaio 2023.

Significato di “Lontanissima”

Al centro del nuovo brano di Drast vi è un sentimento molto comune quanto difficile da affrontare e superare: la paura di venire abbandonati dalla persona che più si ama al mondo.

Come sostenuto dallo stesso Drast, del resto:

“Ho composto “Lontanissima” facendo riferimento alla mia ultima relazione, e in essa ho paragonato la mia ex fidanzata a una serie di ricordi particolari del mio passato. Ho scritto il ritornello l’estate scorsa, ero sulla spiaggia con lei accanto a me e rivivevo la sensazione che provai nel momento in cui lei mi disse di voler compilare il bando per andare in Erasmus”.

“Lontanissima” è dunque sì un brano che esprime il timore per l’abbandono e il distacco, ma in cui brilla anche la speranza di non essere dimenticato, quando la ragazza in questione si troverà, per un motivo o per un altro, ad essere proprio “lontanissima”.

Testo della canzone

[Strofa 1]

Tu sei una parte di me

Come il mio primo after

Come le notti in bianco in quel bar a Medaglie

Come le tag in bagno, le foto di classe

Squalo 73, i motorini e le guardie

Tu sei una parte di me

Anche più di una parte

Che mi ricorda il mare, il traffico, le spiagge

La prima casa solo, le pareti bianche

Le serate con l’alcool preso ai minimarket

[Pre-Ritornello]

Ed io ti ricorderò

Come la prima volta

Come un treno che non sai dove ti porta

I cartoni delle pizze, le birre per terra

Io da bambino perso per le vie di Londra

Ed io mi ricorderò della tua luna storta

Quell’estate passata ad inseguire l’ombra

Della mia ipocondria, della tua faccia tosta

Di tutte quelle storie che c’era una volta

[Ritornello]

E tu promettimi che

Quando sarai lontanissima

Ti ricorderai me

Se tornerai su quell’isola

Ti ricorderai di me

In ogni cosa che faccio

Ogni parola, ogni viaggio

C’è un pezzo di te

Promettimi che

Promettimi che ti ricorderai di me

[Strofa 2]

E mi ricordo di lei

Che si credeva la luna

Ma era solo una stella

E mi ricordo di noi

Che per non darci ragione

Giocavamo alla guerra

E dimmi, ti ricordi che non ti fidavi?

Dicevi: “Due mesi e ti stanchi

Cambi sempre piani”

Eravamo lontani e neanche lavoravi

Ti chiudevi nei cessi dei regionali

E mi ricordo la notte in cui ho capito che forse basta togliere un filtro

Con un bicchiere vuoto, il posacenere pieno

Tutto sembrava finto

E mi ricordo le volte in cui mi tenevi forte

Ed ho capito che esisto

E ti ho regalato sguardi che non hai mai visto

È il tuo riflesso ogni cosa che ho scritto

[Ritornello]

E tu promettimi che

Quando sarai lontanissima

Ti ricorderai me

Se tornerai su quell’isola

Ti ricorderai di me

In ogni cosa che faccio

Ogni parola, ogni viaggio

C’è un pezzo di te

Promettimi che

Promettimi che ti ricorderai di me.

–

