“Drinks On MI” è il nuovo singolo di Minelli, cantautrice romena che dopo aver fatto parte del gruppo femminile “Wassabi” dal 2006 al 2009, è diventata famosa con il suo singolo “Mariola”, uscito nel 2019, che ha raggiunto in poco tempo la vetta della classifica Airplay 100 in Romania. Nel 2021, anche il singolo “Rampampam” è diventato un successo in diversi Paesi consolidando la sua fama.

Luisa Ionela Luca, il vero nome della cantante, compie così un altro piccolo passo che racconta l’uscita del suo nuovo progetto musicale “Silver and Gold Chapter II”, dopo aver spoilerato negli ultimi giorni alcune immagini riguardanti il photoshoot della copertina ufficiale.

Il brano è la sesta traccia nella tracklist dell’album ed è in pochissimo tempo arrivato alla vetta della classifica di Spotify.

“Drinks On MI”è stata prodotta da Krutsch & Sebastian Bliem e rappresenta un vero e proprio inno di rinascita per la cantante rumena.

Il significato di “Drinks On MI” di Minelli

“Drinks On MI” racconta il senso di rivalsa di una donna che ha sofferto per amore e che, oggi, riesce a lasciarsi finalmente tutto alle spalle.

La protagonista del brano ha infatti dimenticato il dolore è riuscita a non essere più succube di un sentimento tossico ed esprime la sua ritrovata libertà mentre è pronta a divertirsi e rimettersi in gioco.

Nell’intro Minelli cerca di stigmatizzare il dolore per la relazione passata, cantando: “Sono a casa e non a piangere per te”. Nel brano può essere intravisto un messaggio di empowerment femminile, quando Minelli canta: “Facendo le mie cose, spendendo soldi per me. Sì, spendere soldi per me, sì, sì, sto spendendo soldi per me”.

Il cambio di passo rispetto alla relazione tossica del passato, viene descritto anche attraverso la voglia di ballare, senza farsi fermare dai pregiudizi altrui.

Traduzione di “Drinks On Mi” di Minelli

Non sai cosa ho fatto

Non sono a casa a piangere per te

Mi hai lasciato andare, mi hai fatto un favore

Non sono qui ad aspettare, sì-sì

devo festeggiarlo

Sono con le mie ragazze alla festa

Scuotendo quel corpo

Lo guardo e lui mi guarda

Sì, mi sta guardando

Sì, sì, mi sta guardando

Vengo da sola

Immergendosi basso-basso

Facendo le mie cose, spendendo soldi io

Sì, spendere soldi per me

Sì, sì, spendendo soldi per me

Baby sai che sono d’oro

Tu sei fuori tempo

Mi ha lasciato fuori al freddo

Hai ingannato la mia mente

Ho colpito il mio cuore fuori dal vassoio

È mentire

È mentire

Tutti voi figli di p*ttana bevete su di me, su di me

Versando il buon champagne

Sì, lo sarò, ballerò sul pavimento

Non disturbarmi, quindi per favore

Penso che faresti meglio a lasciare il tuo messaggio

Perché sono fuori, fuori

Adesso sono occupata

Io no, io no, non verrò

Non sto, non sto più piangendo per te, baby

Pensavo di averti detto che non aspetterò

Io-io-io

Stereo-o-o

La linea del basso sta battendo

Ci stiamo accendendo

Le bottiglie stanno sbattendo

Ti ho dimenticato

Mi hai fatto un favore

Io-io-io

