Drive to Survive, docu-serie originale Netflix, ha da poco fatto il suo debutto sulla piattaforma con la terza stagione. Un documentario interessante dove i protagonisti sono i piloti della Formula Uno e non le gare, bensì i loro caratteri, le loro paure, la loro voglia di vincere e di privilegiare sui rivali. Un documentario che ha permesso al pubblico di avvicinarsi al mondo dei motori che, fino a poco tempo fa, era visto come inavvicinabile.

Drive to Survive ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico. I motori delle monoposto di Formula Uno si sono accesi lo scorso weekend con la prima gara di campionato, il Gran Premio di Bahrain, che ha visto vincere Lewis Hamilton. Ma non è stato tanto questo ad attirare l’attenzione, bensì la presenza delle telecamere di Netflix dietro le quinte e nel paddock.

Tutto questo fa presupporre che è in arrivo la quarta stagione di Drive to Survive. Ovviamente al momento non conosciamo la data di uscita e neanche gli argomenti trattati o chi saranno i protagonisti, ma vedendo le prime tre stagioni sicuramente le nostre aspettative non verranno deluse!

Cosa ne pensate di Drive to Survive? Lo avete seguito? Vi aspettiamo nei commenti!