Si è proprio così, Dua Lipa e Griff sono stati annunciati come i primi cantanti che si esibiranno all’evento BRIT Awards 2021.

La cantante di ‘Levitating‘ e la vincitrice del Rising Star Award di quest’anno saliranno sul palco durante la cerimonia dell’11 maggio.

In una dichiarazione, Dua ha detto:

“Sono così entusiasta di tornare ad esibirmi per tutti voi ai BRITs quest’anno. Sarà davvero speciale tornare sul palco nel Regno Unito”.

E Griff ha aggiunto:

“Ragazzi, pregate per me!! Sarò in una stanza piena di grandi artisti, i più grandi e migliori artisti del mondo, cantando a squarciagola. Non vedo l’ora!!!!”

Griff si unirà anche a Nick Grimshaw domani (31.03.21) per annunciare i candidati di quest’anno in tutte le categorie, che saranno pubblicati sui canali social dei BRIT Awards a partire dalle 16:00.

La notizia arriva dopo che è stato recentemente confermato che Jack Whitehall presenterà la cerimonia per la quarta volta.

Ha detto:

“È davvero sempre un onore farlo, ma quest’anno sembra ancora più speciale. Devo fare qualcosa di magico per essere invitato di nuovo.”

“Si tratta di celebrare tutti gli artisti che hanno creato musica incredibile e che ci hanno aiutato a superare quello che è stato un anno difficile. Per me è anche solo una bella scusa per uscire di casa e indossare un abito.”

“Onestamente l’avrei fatto anche se lo avessero organizzato in un campo solo con me e Craig David.”

Purtroppo per Jack, i BRIT Awards 2021 non si svolgeranno su un campo di grano ma si terranno l’11 maggio alla O2 Arena e saranno trasmessi in esclusiva su ITV e ITV Hub.