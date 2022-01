Dua Lipa è una cantante di Londra classe 1995, di origini kosovare-albanesi. Molto amata nel panorama della musica mondiale: ha iniziato a farsi conoscere a soli 14 anni grazie ad alcune cover pubblicate sul suo canale Youtube fino a diventare un volto famoso ed amato.

All’attivo ha brani di successo come Break My Heart, Don’t Start Now, Be The One, One Kiss, Love Again, Physical per citarne alcuni fino al duetto con Elton John sulle note di Cold Heart. Si è portati a credere che qualsiasi cosa faccia sia un successo assicurato e che venga accolto con entusiasmo dal pubblico eppure non è così. La cantante stessa ne è consapevole e lo rivela ora che è al lavoro per realizzare l’album che segue il grande successo di Future Nostalgia pubblicato nel 2020. Afferma che il nuovo arrivato sarà in grado di sorprendere i fan e che, per il momento, è ancora in fase embrionale e non ha fretta di creare nuova musica. Certo, nonostante questo ha già iniziato a registrare molto in studio ed a scrivere nuove canzoni. Intervistata dal Wall Street Journal, Dua Lipa anticipa il fatto che presto sarà protagonista di un’evoluzione sonora molto significativa e che la sua musica potrebbe sorprendere i suoi fan fino a non soddisfare le attese del pubblico che, magari, è rimasto legato alle sonorità di Future Nostalgia. La ragazza non ha problemi ad ammettere:

“In tutta onestà, probabilmente non è quello che i miei fan vogliono ascoltare”.

Aggiunge, inoltre, parlando dell’album in arrivo:

“Ha una visione. Ha un nome, credo, per ora. E’ stato divertente sperimentare. Farò sempre musica pop, ma ha il suo suono unico, che è eccitante e qualcosa che sembra uno sviluppo di Future Nostalgia”.

Inutile dirlo, c’è grande attesa di conoscere questa nuova versione di Dua Lipa: sarà davvero molto differente dai precedenti lavori? Davvero ci sarà il rischio di non piacere ai fan oppure ci abitueremo a questa nuova Dua Lipa, versione più matura? Nel frattempo, dimostra di essere una ragazza dalle mille risorse. Non solo cantante, ma si prepara anche al suo debutto come attrice nel film Argylle di Matthew Vaughn di cui ha composto anche le musiche della colonna sonora. Inoltre, è anche pronta per tornare live in giro per il mondo facendo, anche, tappa nel nostro paese. Se tutto andrà per il verso giusto e se non ci saranno ulteriori restrizioni a causa della pandemia, il 25 e 26 maggio si esibirà al Forum di Assago, mentre il 28 maggio all’Unipol Arena di Bologna.

E tu cosa ti aspetti dal nuovo album di Dua Lipa? Secondo te ci sarà davvero un cambiamento radicale? Ti aspettiamo nei commenti!