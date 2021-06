Dua Lipa, cantante britannica classe 1995, è pronta per tornare sul palco, ma soprattutto è pronta per arrivare in Europa ed anche in Italia. Come sappiamo, l’ultimo anno e mezzo non è stato il massimo per quanto riguarda gli eventi dal vivo: tra concerti annullati, altri posticipati più volte, alla fine si è arrivati ad un giusto compromesso, ma le star internazionali, almeno per il momento, con i loro mega concerti non sono previsti in Italia.

I concerti di Dua Lipa sono molto attesi nel nostro paese dove i fan della bella cantante non vedono l’ora di assistere ad un suo live ed oggi, finalmente, è arrivata la notizia che tutti aspettavano. La data del Future Nostalgia tour prevista per il 12 ottobre 2021 al Mediolanum Forum di Assago non ci sarà. Sarà necessario aspettare il 2022, ma la cantante tornerà con ben tre date in Italia con Milano che raddoppia e con l’aggiunta di Bologna. Un giusto compromesso per non rendere triste il suo pubblico. Dua Lipa si esibirà sempre al Mediolanum Forum il 25 ed il 26 maggio 2022, mentre il 28 maggio 2022 sarà la volta dell’Unipol Arena nel capoluogo emiliano. Ovviamente, Live Nation fa sapere che i biglietti acquistati per la data del 2021 rimarranno validi, mentre i biglietti per le nuove date saranno disponibili a partire dal 30 giugno in prevendita. L’artista è sempre presente per i suoi fan ed ha voluto commentare questa decisione di posticipare il tour sui social network:

“Sono profondamente dispiaciuta di non poter partire con il tour in UK e Europa questo settembre e ottobre. Per favore, tenetevi stretti i biglietti dato che rimarranno validi per le nuove date. Non vedo l’ora di salire sul palco per riunirmi con voi tutti, per questo abbiamo aggiunto qualche data in più, che andrà in vendita questa settimana. Con amore, Dua”.

Ed i fan italiani non vedono l’ora che arrivino queste date. Dua Lipa, ragazza di origini albanese e kosovare, è l’artista inglese più ascoltata su Spotify, ma anche l’artista donna più ascoltata in assoluto.

Ed a te piace Dua Lipa? Assisterai ad uno dei tre concerti che terrà in Italia? Ti aspettiamo nei commenti!