Se siete amanti delle storie thriller e avete voglia di scenari diversi da quelli soliti, Dublin Murders è la serie che fa per voi!

La serie è basata sui primi due romanzi In the Woods (Nel bosco) e The Likeness (La somiglianza) della saga di gialli Dublin Murder Squad, scritti dalla talentuosa Tana French, una scrittrice e attrice teatrale nata negli Stati Uniti, con origini irlandesi che ha deciso di ritrovare le sue radici ed è naturalizzata irlandese.

La serie Dublin Murders, che prende il nome per l’appunto dall’omonima saga letteraria, segue le vicende degli investigatori Rob Reilly (Killian Scott) e Cassie Maddox (Sarah Greene), che, dopo il ritrovamento del cadavere di una giovane donna, si mettono subito sulle tracce di un presunto assassino della periferia della città. Si tratta forse di un serial killer?

Di cosa parla Dublin Murders?

La storia, che inizialmente sembra quella di un omicidio isolato, prende presto una strada completamente diversa da quella originaria. Quasi nell’immediato, infatti, il caso su cui Reilly e Maddos indagano, si intreccia con altri terribili crimini, complicando le indagini e lo stesso rapporto tra i due investigatori.

Ma cosa è successo, in realtà? Cominciamo dall’inizio: siamo in Irlanda, in un caldo pomeriggio dell’agosto 1985, e tre ragazzini spariscono in un bosco e solo uno di loro, Adam, viene ritrovato vivo, anche se in uno stato che appare subito molto sospetto. Il ragazzo, infatti, non ha idea di dove possano essere finiti i suoi amici, solo e spaventato sembra aver dimenticato quanto successo a lui e agli altri due ragazzini.

Ma come è possibile che sia potuta succedere una cosa del genere? Il caso non si spiega, non verrà mai risolto e tutto sembra essere dimenticato, fino a ventuno anni dopo, sempre in agosto, quando i detective Rob Reilly, interpretato dall’attore Killian Scott (Call the Midwife, Trespass Against Us, Ripper Street) e Cassie Maddox, ovvero l’attrice Sarah Greene (Vikings, Ransom, Penny Dreadful) devono indagare sulla morte di una tredicenne, il cui corpo è stato adagiato su un antico altare in mezzo a quello stesso bosco dell’antica e misteriosa sparizione dei tre bambini mai risolta.

Le indagini vanno avanti, e i due detective scopriranno, loro malgrado, che i due casi sono collegati da alcuni particolari. Inoltre contro la sua volontà, il detective Reilly viene catapultato nel passato e costretto a riaprire vecchie ferite. Protetto, però, dalla sua intensa amicizia con Maddox, dovrà affrontare un regolamento di conti che sperava non sarebbe mai arrivato.

Coinvolta in un caso parallelo legato all’uccisione di una donna che le somiglia molto, Maddox sceglie di prender parte ad una pericolosa operazione sotto copertura in cerca dell’assassino, e l’azione porterà a conseguenze che lei stessa non aveva previsto.

Il cast e la produzione di Dublin Murders

OItre ai due protagonisti principali, gli attori Killian Scott e Sarah Greene, nel cast sono presenti anche Conleth Hill famoso soprattutto per il suo ruolo del potente Varys in Game of Thrones, e il carismatico Tom Vaughan-Lawlor (Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Peaky Blinders). Sarah Phelps, invece, si è occupata della trasposizione per la tv, non una novità per lei visto che aveva già lavorato a The Casual Vacancy, miniserie tratta dall’omonimo romanzo di J.K. Rowling.

La serie è composta da otto episodi ed è stata acquistata anche da Starz per la messa in onda negli Stati Uniti e in Canada, è in onda dal 14 ottobre 2019 nel Regno Unito su BBC One, e dal 16 ottobre 2019 in Irlanda su RTE One.Mentre Starz Play detiene i diritti di distribuzione in Italia. La serie ha debuttato su Starz il 10 novembre 2019, in Italia la serie viene distribuita settimanalmente dal 10 novembre 2019 sul servizio streaming.