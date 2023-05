Dune è un film che ha fatto il suo debutto lo scorso anno con alla regia Denis Villeneuve. Si tratta dell’adattamento dell’omonimo romanzo scritto da Frank Herbert e che era già stato trasformato in film nel 1984 e nel 2003 con I figli di Dune, ma questa volta ha ottenuto un grandissimo successo a livello mondiale tanto che ai Premi Oscar 2022 ha vinto ben sei statuette diventando il film più premiato.

Questo anche grazie al cast degno di nota dove troviamo Zendaya, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Jason Momoa, Javier Bardem e Charlotte Rampling. Per questo motivo si è deciso di rinnovarlo per un secondo capito che è atteso, se non ci saranno imprevisti dell’ultimo minuto, per il 17 novembre 2023 con la premiere che andrà in scena il 3 novembre 2023. Il cast è stato confermato e sarà sempre lo stesso, ma ci saranno delle novità come l’arrivo di Austin Butler e di Florence Pugh. Le riprese sono terminate a fine dicembre dello scorso anno. L’attesa cresce giorno dopo giorno ed ancora di più ora che è stato reso pubblico il trailer di Dune 2. Ed ha tutte le carte in regola per essere l’ennesimo successo.

Zendaya sul set di Dune

I veri protagonisti di Dune 2 saranno la guerra, la liberazione, ma anche la vendetta. Il trailer pubblicato da Warner Bros Pictures ci mostra cosa ci dobbiamo aspettare: siamo sul pianeta desertico di Arrakis tra nemici che minacciano e vermi giganti. Tuttavia, ad attirare l’attenzione, è soprattutto il tanto atteso bacio tra Timothée Chalamet e Zendaya che vestono, rispettivamente, i panni di Paul Atreides e di Chani. Dopo essersi frequentati nelle loro visioni e nei loro sogni, riescono finalmente a dar vita alla loro relazione.

La sinossi di Dune 2

Il sequel esplorerà il viaggio di Paul Atreides mentre si unisce con Chani ed i Fremen per pianificare la vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. “Dovendo affrontare una scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, si sforza per impedire un terribile futuro che solo lui può prevedere”.

E tu hai già visto Dune? Cosa ti aspetti dal secondo capitolo in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!