Dune è un film che ha fatto il suo debutto lo scorso anno con alla regia Denis Villeneuve. Si tratta dell’adattamento dell’omonimo romanzo scritto da Frank Herbert e che era già stato trasformato in film nel 1984 e nel 2003 con I figli di Dune, ma questa volta ha ottenuto un grandissimo successo a livello mondiale tanto che ai Premi Oscar 2022 ha vinto ben sei statuette diventando il film più premiato.

Questo anche grazie al cast degno di nota dove troviamo Zendaya, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Jason Momoa, Javier Bardem e Charlotte Rampling. Per questo motivo si è deciso di rinnovarlo per un secondo capito che è atteso, se non ci saranno imprevisti dell’ultimo minuto, per il 17 novembre 2023 con la premiere che andrà in scena il 3 novembre 2023. Il cast è stato confermato e sarà sempre lo stesso, ma ci saranno delle novità come l’arrivo di Austin Butler e di Florence Pugh. Sappiamo che in questi giorni le riprese di Dune 2 sono ufficialmente giunte al termine. Così l’attore Austin Butler, che vestirà i panni di Feyd – Rautha Harkonnen, ha parlato del suo personaggio e soprattutto ci ha rivelato cosa dobbiamo aspettarci da lui. Durante un’intervista con Backstage, infatti, ha affermato che:

“Il suo caso è come quello di un cattivo che non si sente tale. Crede di essere l’eroe della sua stessa storia. E questo aspetto può essere estremamente difficile per alcuni personaggi. Con gli altri è più facile, ma non devi giudicare il personaggio, piuttosto devi trovare un modo per capire quali sono le sue motivazioni per le azioni che commette”.

I protagonisti di Dune

Per questo motivo, lui ed il regista Denis Villeneuve ne hanno parlato molto ed insieme hanno creato al meglio il personaggio. Per il regista, Austin Butler ha solo parole positive:

“Denis è così premuroso, non gli manca nulla e la sua attenzione ai dettagli è notevole. Denis è fantastico, è un regista incredibile. L’energia sui suoi set è unica, tutti si fidano così tanto di lui, è una macchina così ben rodata, è il maestro del mestiere”.

Parole e stima che vengono ricambiate dal regista che, infatti, non ha sottoposto a nessun provino l’attore per il ruolo di Feyd – Rautha Harkonnen, ma gli è bastato prendere con lui un caffè mentre si trovava a Los Angeles per capire che sarebbe stato perfetto per il cast di Dune 2. Ovviamente, come ogni attore che si rispetti, anche Butler si è preparato al massimo per interpretare al meglio il suo personaggio e si è allenato molto anche a livello fisico grazie all’aiuto di un membro della Marina Militare:

“Ho affrontato due sfide per Dune: dovevo lavorare sul fisico dopo il primo colloquio con Denis. Quindi ho seguito l’addestramento di un Navy Seal per mesi per rendere il mio fisico non solo più imponente, ma anche in grado di fare tutto il necessario”.

E tu hai già visto Dune? Cosa ti aspetti dal secondo capitolo del film? Ti aspettiamo nei commenti!