Dune è un film che ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche il 16 settembre ottenendo un grande successo. Un film che ha attirato l’attenzione del pubblico ed ha ottenuto un ottimo riscontro a livello mondiale.

Tuttavia, non tutti hanno avuto parole positive per il film o meglio: nulla da ridire sulla trama e sulla bravura del cast e del regista, ma i fan di Zendaya hanno trovato qualcosa di cui lamentarsi. L’attrice californiana classe 1996 è presente nel film Dune, ma la co-protagonista appare per soli 7 minuti. Una presenza esigua tenendo conto che nel trailer Zendaya era praticamente sempre presente così come lo era nei materiali promozionali fianco a fianco con Timothée Chalamet, l’attore protagonista. Tutto questo aveva alimentato false speranze nel pubblico di Zendaya che è subito corso al cinema per vedere il film salvo poi rimanerci male.

I protagonisti di Dune

Ma i fan di Zendaya non sono rimasti in silenzio, hanno voluto dire la loro e lamentarsi del fatto che Zendaya nel film Dune compare per soli 7 minuti. Hanno preso d’assalto i social network ed, a gran voce, hanno chiesto il motivo di questa scelta ed una spiegazione poiché per loro è del tutto inaccettabile. Per porre fine a questi malumori, il regista Denis Villeneuve ha voluto dire la sua e lo ha fatto tramite un’intervista con LA News dove ha rivelato che Zendaya sarà uno dei personaggi chiavi nel sequel di Dune:

“Ci sono alcuni personaggi meno sviluppati che tengo per il secondo film, è così che ho trovato l’equilibrio. Abbiamo cercato in questo film di rimanere il più vicino possibile all’esperienza di Paul. Poi, nel secondo, avrò il tempo di sviluppare alcuni personaggi che sono stati un pò lasciati da parte. Questa è la teoria. Spero che funzionerà”.

Una mossa che non è piaciuta ai fan di Zendaya che sono sempre più convinti del fatto che la loro beniamina sia stata usata solo per attirare l’attenzione di un pubblico più vasto. Al tempo stesso, sperano davvero di poterla vedere nei panni della vera protagonista nel secondo capitolo di Dune.

E tu hai già visto Dune? Anche tu ti aspettavi una presenza maggiore di Zendaya?