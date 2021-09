Il film Dune è uscito nelle sale statunitensi lo scorso 22 ottobre, ed è stato subito un grande successo. Tutti coloro, invece, che lo attendono sul grande schermo italiano potranno vederlo nelle sale cinematografiche a partire dal 16 settembre 2021.

Ancora prima che il film uscisse nelle sale, però, – la pellicola è stata presentata in anteprima mondiale fuori concorso alla 78esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia il 3 settembre 2021 -. Sono stati rilasciati diversi trailer di Dune che non hanno fatto altro che rendere l’attesa ancora più appassionante.

Sin dall’inizio però, il regista di Dune, il già candidato al Premio Oscar Denis Villeneuve (La donna che canta, Arrival, Blade Runner 2049), nel marzo 2018 aveva annunciato di aver diviso in due parti la trasposizione del primo romanzo della serie di Dune, nato dalla fantasia dello scrittore statunitense Frank Herbert nel 1965.

Il sequel di Dune potrebbe essere vincolato

Cosa succede, quindi, adesso? Il sequel di Dune uscirà senza problemi o ci sono dei vincoli che ne determineranno la messa in onda? A quanto pare gli addetti ai lavori della Warner Bros., citati da Variety, avrebbero dichiarato in un rapporto pubblicato nelle ultime ore che il secondo appuntamento del film, che doveva essere imminente e uscire poco dopo il primo, potrebbe avere qualche problema.

Pare infatti, che il sequel di Dune, sempre ad opera del regista Denis Villeneuve, potrebbe ricevere il via libera alla messa in onda solo se il primo capitolo avrà successo su HBO Max, ovvero il servizio di streaming on demand di WarnerMedia. Il famoso magazine hollywoodiano, infatti, avrebbe riportato la notizia secondo la quale Warner Bros. dovrebbe ancora dare il via libera definitivo a Dune 2.

A quanto indicato, infatti, bisognerà prima esaminare le prestazioni di Dune Parte 1 su HBO Max e solo successivamente potranno essere ufficializzati i lavori per il sequel. C’è comunque da considerare che in vista dell’uscita di Dune Parte 1, era già stata messa in lavorazione, sempre su HBO Max, una serie TV spin-off intitolata Dune: The Sisterhood.

A quanto pare, come è facile immaginare, tutta questa incertezza è riconducibile al confuso stato in cui ha versato il botteghino durante la pandemia da Covid-19, che ha bloccato un po’ tutto. Allo stato attuale delle cose, infatti, è decisamente difficile capire cosa esattamente rappresenti oggi un successo per Warner Bros.

E adesso cosa succede? Così come hanno spiegato gli analisti, quando un film non riesce a vendere i biglietti nelle sale tende anche ad essere ignorato sui servizi di streaming. In questo caso, però, la situazione è decisamente incerta, soprattutto perché questa pellicola era una delle più attese degli ultimi mesi.

Indipendentemente dal successo al botteghino di Dune, comunque, il cast e il regista sembrano avere grande fiducia nelle potenzialità dell’adattamento per il grande schermo dell’omonimo celebre best seller di Frank Herbert. Oltre a Villeneuve, che lo ha definito il suo miglior film fatto fino a questo momento, il protagonista Timothée Chalamet (Chiamami Col Tuo Nome, Piccole Donne, Un giorno di pioggia a New York) ha dichiarato ad alcuni giornalisti presenti al Festival del cinema di Venezia: “Spero che potremo fare il secondo, lavorare su Dune: Parte 2 sarebbe ‘un sogno'”.