Dune: Parte 2 uscirà nelle sale cinematografiche nell’Ottobre del 2023. Il film è prodotto dalla Warner Bros e diretto da Denis Villeneuve, regista del primo capitolo e di altri film di fantascienza come, “Blade Runner 2049“ del 2017.

Villeneuve ha confermato che il sequel del film di fantascienza, tratto dal romanzo omonimo, scritto da Frank Herbert, è in preparazione e la sceneggiatura è quasi finita, senza lasciar trapelare però altre notizie.

Il cast originale di Dune è stato confermato, Timothée Chalamet, Zendaya e Stellan Skårsgaard prenderanno parte al nuovo progetto. Ci saranno anche nuove star, come la probabile partecipazione di Florence Pugh, famosa per aver interpretato il ruolo di Yelena Belova nel film Black Widow e Austin Butler, famoso per aver interpretato Elvis nell’omonimo film del 2022.

La seconda parte di Dune arriverà sul grande schermo un anno dopo aver ottenuto il via libera dalla produzione, grazie al grande successo raggiunto dal primo capitolo.

Dune è stato candidato agli Oscar che si terranno il 27 Marzo e compete per una serie di categorie tecniche come la migliore sceneggiatura non originale, la migliore colonna sonora originale e il miglior film, per un totale di 11 candidature.

Dune: Parte 2 vanterà l’uso di IMAX

Nel film Dune è stato introdotto l’uso di IMAX, un sistema di proiezione, che ha la capacità di mostrare immagini e video con una grandezza e una risoluzione maggiore rispetto ai sistemi di proiezione convenzionali. Questa tecnologia è stata usata per migliorare l’aspetto delle scene paesaggistiche del film come le ampie sabbie di Arrakis e la brutale topografia di Giedi Prime, rendendo tutto più reale.

Villeneuve ha confermato che la tecnologia IMAX verrà usata anche per il sequel.