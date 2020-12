Il progetto filmico di Dungeons and Dragons è in piedi da diverso tempo, precisamente dal 2015, ma pare che in questi ultimi giorni ci siano novità all’orizzonte, come la presenza di Chris Pine in quello che sarà il cast del film.

L’attore, da quanto apprendiamo da The Hollywood Reporter, sarebbe in trattativa per mettere a punto e finalizzare il suo contratto. Quindi dopo averlo visto nei panni del Capitano Kirk nei reboot di Star Trek e nei panni di Steve Trevor nei film di Wonder Woman, Chris Pine potrebbe essere catapultato nell’action fantasy di Dungeons and Dragons.

Chi sarà Chris Pine in Dungeons and Dragons?

Purtroppo non abbiamo risposta a questa domanda, perché i dettagli circa la trama e i personaggi sono tenuti segreti. Inoltre niente è stato ancora ufficializzato tra l’attore e la produzione, quindi non si hanno notizie certe.

Il progetto del film, in piedi dal 2015, è passato dalla Warner Bros alla Sweetpea Entertainment, alla Allspark Pictures e attualmente è in sviluppo per la Paramount ed eOne Entertainment.

Per quanto riguarda la sceneggiatura, pare sia un lavoro corale di Joe Manganiello, John Cassel, David Leslie Johnson-McGoldrick e Michael Gillio.

Per quanto riguarda la regia, invece, le voci hanno fatto emergere i nomi di Rob Letterman e Chris McKay, ma anche in questo caso non si hanno conferme di alcun tipo.

L’unica cosa certa, a sentire i produttori, è che si vuole fare di Dungeons and Dragons un film certamente di action fantasy, ma anche un prodotto divertente, capace di far sorridere e intrattenere; che riprenda i tecnicismi del gioco, ma che li rieabori in modo divertente e ispirato.

Non vediamo l’ora di saperne di più sul film e sul suo cast… e tu cosa ne pensi? Lascia un commento qui sotto per dire la tua sul progetto del film e su Chris Pine.