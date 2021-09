I Duran Duran collaborano con la leggenda della dance Giorgio Moroder per creare la canzone “Tonight United”, l’ultimo singolo del prossimo LP Future Past della band.

“Giorgio Moroder, Duran Duran… questa è musica per un mondo che sta tornando insieme”, ha detto il frontman Simon Le Bon della collaborazione in una dichiarazione.

“Tonight United” sarà anche la sigla del concerto del 25 settembre Global Citizen a Londra, dove si esibiranno i Duran Duran, Kylie Minogue, Nile Rodgers e altri.

Future Past dei Duran Duran, il loro 15° album in studio, uscirà il 22 ottobre. L’LP include anche altre collaborazioni interessanti. Parliamo di quella con il produttore Mark Ronson, quella con Lykke Li, Tove Lo, il tastierista di David Bowie Mick Garson e altre ancora. L’album è stato registrato negli studi di Los Angeles e Londra prima della pandemia.

“Quando siamo entrati per la prima volta in studio alla fine del 2018, stavo cercando di convincere i ragazzi che tutto ciò che dovevamo fare era scrivere due o tre tracce per un EP”, ha detto Le Bon parlando dell’LP. “Quattro giorni dopo, con oltre 25 canzoni forti pronte, che meritavano tutte di essere sviluppate, ho capito che ci saremmo trovati a produrre un LP, ma questo era prima del Covid. Quindi eccoci nel 2021 con il nostro quindicesimo album in studio, Future Past.”

A te è piaciuto il brano? Dì la tua nei commenti.