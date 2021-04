E.R. ritorna con una reunion alla quale prenderà parte anche George Clooney. La notizia, attesa da moltissimi fan della serie, è stata finalmente confermata: lo storico cast ha infatti accettato di prendere parte al progetto che è già in fase di realizzazione.

Ci sono alcune serie televisive che rimangono fisse nel cuore di molti telespettatori. Sicuramente è il caso di E.R., il medical drama prodotto dal 1994 al 2009, nato dalla penna dello scrittore Michael Crichton.

I fan dello show saranno lieti di sapere che le vicissitudini dei medici del pronto soccorso più famoso del piccolo schermo stanno per ripercorrere i famosi corridoi in linoleum! La serie, ambientata nel policlinico universitario di Chicago, il County General Hospital, ha raccontato per anni le giornate lavorative dei medici che vi lavoravano, analizzando i vari casi che nel corso della puntata si sono susseguiti, e approfondendo le varie patologie dei pazienti.

Come sarà la reunion di E.R.?

Erano anni, da quando è andata in onda la quindicesima e ultima stagione nel 2009, che si parlava della possibilità di fare una reunion della serie ma, nonostante sia trascorso più di un decennio dall’ultimo episodio andato in onda, nulla si era concretizzato fino ad oggi.

Il merito di questo risultato va tutto all’attrice Gloria Reuben – che nella serie ha interpretato il ruolo della volitiva dottoressa Jeanie Boulet -, che è riuscita a realizzare l’impossibile: riunire tutti i suoi ex colleghi per farli tornare al County General Hospital.

La reunion ha uno scopo benefico. L’ex dottoressa Jeanie Boulet, infatti, ha convinto gli ex colleghi a ritrovarsi tutti insieme il giorno 22 aprile 2021 per celebrare la Giornata della Terra con uno speciale televisivo organizzato per aiutare la Waterkeeper Alliance, una delle associazione non profit globali che più si sta facendo conoscere per le sue campagne e che si occupa di garantire che ogni comunità in tutto il mondo disponga di acqua potabile.

Gloria Reuben è appena diventata presidente dell’associazione e in vista del 22 aprile, la “Stars in the House” è riuscita a mettere di nuovo insieme tutti i protagonisti dell’amata serie per questo importante scopo benefico. I proventi dell’evento saranno dunque interamente devoluti in favore di “The Actors Fund” e “Waterkeeper Alliance”.

George Clooney nella reunion di E.R.

George Clooney, l’amatissimo dottor Doug Ross nella serie, ha deciso di prendere parte anche lui a questo significativo evento. Il divo di Hollywood, nonostante i suoi tantissimi impegni, non si è voluto sottrarre a questo importante appuntamento, e ha dato la sua disponibilità per essere anche lui parte della squadra.

L’appuntamento, quindi, è per giovedì 22 aprile giorno in cui i protagonisti della serie, in diretta dal programma Stars in the House, potranno interagire via Twitter, Facebook e YouTube con i tutti i fan.

Oltre a Geroge Clooney, che sicuramente attirerà un gran numero di telespettatori e alla promotrice dell’evento Gloria Reuben, considerata la causa benefica molti altri ex protagonisti di E.R. hanno deciso di partecipare. Tra tutti non possiamo non citare: gli attori Noah Wyle (John Carter), Laura Innes (Kerry Weaver), Anthony Edwards (Mark Greene), Alex Kingston (Elizabeth Corday), Goran Visnjic (Luka Kovac), Paul McCrane (Robert Romano), Ming-Na Wen (Jing-Mei Chen), Laura Cerón (Chuny Marquez), Yvette Freeman (Haleh Adams), Conni Marie Brazelton (Connie Oligario) e CCH Pounder (Angela Hicks).

E Gloria Reuben?

L’attrice e promotrice dell’evento si è detta giustamente orgogliosa della riuscita realizzazione e ci ha tenuto a dichiarare che: