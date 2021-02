Kate Winslet torna sul piccolo schermo a dieci anni di distanza da Mildred Pierce, la serie che le era valsa un Emmy e un Golden Globe nel 2011. Come ci mostra il trailer, in questa miniserie Kate Winslet interpreterà Mare Sheehan, una detective che deve indagare su un caso di omicidio. Una veste inedita quindi per l’attrice, che abbiamo visto recentemente nel film Ammonite, per cui già si parla di nomination agli Oscar.

Mare of Easttown, di cosa parla la miniserie con Kate Winslet

Kate Winslet interpreta Mare Sheehan in Mare of Easttown

La miniserie – targata HBO – è un crime drama ambientato in una piccola città della Pennsylvania, dove avviene un omicidio su cui Kate Winslet dovrà investigare.

A rendere più intricata la vicenda, non sono solo le difficoltà legate al caso, ma anche le vicissitudini famigliari della detective Mare Sheehan (Winslet): un rapporto conflittuale con la madre che si intromette continuamente nella sua vita e una figlia testarda che le dà non poche preoccupazioni.

Ma ecco cosa ha dichiarato la HBO riguardo la trama:

La serie esplora il lato oscuro delle piccole comunità e fa luce su come la famiglia e le tragedie del passato abbiano ripercussioni sul nostro presente.

Quindi possiamo aspettarci una storia con risvolti forse torbidi, sicuramente drammatici, con una caratterizzazione dei personaggi molto forte.

Nel trailer della miniserie Mare of Easttown, oltre a Kate Winslet troviamo Guy Pearce – che recitò insieme a lei anche in Mildred Pierce – nel ruolo di un professore di scrittura creativa.

L’attore Guy Pearce

Ad indagare sul caso di omicidio insieme a Kate Winslet, anche Evan Peters – che interpreta Pietro nella serie Wanda Vision – nei panni del giovane poliziotto Colin Zabel.

La miniserie uscirà su HBO negli States il 18 aprile 2021, mentre in Italia sarà probabilmente disponibile su Sky e Now TV a pochi giorni di distanza.

Hai guardato il trailer della miniserie Mare of Easttown? Cosa ne pensi di Kate Winslet in questa veste inedita? Faccelo sapere nei commenti.