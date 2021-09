Proprio oggi è stato rilasciato da SF Studios il trailer del thriller d’azione Omerta 6/12, uno dei film finlandesi con il maggior budget di sempre, tra più attesi della prossima stagione cinematografica.

Il film è diretto dal regista finlandese Aku Louhimies (The Unknown Soldier, Frozen Land, Lovers & Leavers) e conta un cast, molto ricco, che annovera tra gli altri attori protagonisti la star finlandese Jasper Pääkkönen (BlacKkKlansman, Vikings, Da 5 Bloods – Come fratelli) e gli attori svedesi Nanna Blondell (Stockholm Stories, Sisters in Arms, Black Widow) e Sverrir Gudnason (Borg vs. McEnroe, Millennium – Quello che non uccide, The Book of Vision).

Perchè questo film è così atteso? Sicuramente la maggior parte delle aspettative sono riposte negli effetti speciali utilizzati nel film, che pare sarà uno dei più costosi prodotti negli ultimi anni. Omerta 6/12 uscirà nelle sale in Finlandia il prossimo 19 novembre, seguito da un’uscita nelle sale nordiche durante il prossimo inverno.

Omerta 6/12

La trama di Omerta 6/12

L’attore Jasper Pääkkönen interpreta Max Tanner, ovvero un agente dei servizi segreti finlandesi che opera per le forze speciali dell’Unione Europea. Il film è ambientato durante le festività del Giorno dell’Indipendenza della Finlandia, quando il Palazzo Presidenziale viene attaccato e i capi di stato vengono presi in ostaggio.

Tanner, quindi, ha il compito di negoziare la crisi degli ostaggi e si rende conto che l’attacco terroristico è in realtà un piano per destabilizzare la sicurezza dell’Europa. Nanna Blondell, invece, interpreta l’agente dei servizi segreti svedesi Sylvia Madsen, mentre l’attore Sverrir Gudnason interpreta il leader dei gruppi serbi, Vasa Jankovic.

Omerta 6/12 è il primo adattamento cinematografico basato sui romanzi bestseller di Ilkka Remes che ha fatto delle dichiarazioni decisamente entusiaste rispetto alla scelta di utilizzare i suoi scritti per un film:

“Sono felice di vedere che la sfida di adattare le mie narrazioni piene di azione al grande schermo è stata finalmente soddisfatta senza compromessi, ed entusiasta del prossimo film 6/12. Se non altro, la storia prende vita meglio che mai nel riflettere le difficili questioni attuali, in particolare quelle della geopolitica.”

Jari Olavi Rantala, invece, ha scritto la sceneggiatura finale del film, basata sulla sceneggiatura di Antti J. Jokinen e Mika Karttunen. Il film è stato coprodotto con il banner estone Stellar Film, con il supporto di The Finnish Film Foundation, tra le altre fonti locali. Il produttore del film, invece, Greg Norberg, ha affermato che non vede l’ora di sapere quale sarà la reazione globale al film, attesissimo a livello mondiale.