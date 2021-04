Il catalogo delle piattaforme streaming non ci è mai sembrato così interessante come in questo periodo: non possiamo però negare che a volte i contenuti tendono ad essere veramente tanti, e per questo motivo è più che legittimo perdersi e non trovare qualcosa che sia adatto da vedere. Per questo oggi siamo qui per darvi una mano, svelandovi i titoli delle più belle e seguite serie TV che potete trovare grazie al servizio di Amazon Prime Video.

Il servizio di Amazon Prime Video, offerto da Amazon.com, è disponibile in Italia già dal 2016 e si affianca ad altri colossi quali Netflix, Apple TV+ e il più recente Disney + (di cui qui trovate tutte le informazioni) per lo streaming On Demand. Per attivarlo è necessario avere un account Amazon ed iscriversi al servizio Prime: ciò darà la possibilità di accedere i contenuti Prime Video, che sono tra l’altro gratuiti il primo mese!

So già però cosa starete pensando: vale la pena avere questo servizio? Sicuramente Prime Video si distingue da altri servizi di streaming on demand: il suo primo, grande pregio è quello di avere un catalogo con contenuti che puntano più sulla qualità che sulla quantità. Questo significa che grazie a questo servizio, il divertimento e l’intrattenimento sono assicurati.

Pronti a scoprire quali sono le serie TV per noi più belle presenti su Amazon Prime? Forza, carta e penna alla mano, e vedete di prendere appunti!