Vogliamo riprendere questo articolo pubblicato al tempo dello scandalo web con protagonista Diletta Leotta. Erano circolate su internet delle foto che mostravano l’attuale telecronista di DAZN nuda e con il seno in bella mostra. Al tempo – come si può ben leggere dal testo più in basso – avevamo voluto appoggiare la Leotta criticando la divulgazione delle foto che la mostravano senza veli. Oggi, ben 4 anni dopo, vogliamo mostrare alcune foto sexy di Diletta Leotta prese dal suo profilo Instagram. Non vedrai Diletta Leotta nuda ma Diletta Leotta in tutta la sua bellezza ed eleganza.

E tu quale foto di Diletta Leotta preferisci?

Lo scandalo delle foto nude del 2016 (Qui sotto)

Diletta Leotta è stata la protagonista del web italiano nella giornata di ieri, visualizzazioni immense e tantissimi click e ricerche col suo nome. Il motivo? Trovare le foto che la mostrano nuda o comunque in topless. Un hacker avrebbe prelevato queste fotografie dal suo telefonino e le avrebbe condivise sul web. Come si sa, quando parte questo processo di sharing è difficile fermarlo e di lì a poco le immagini sono diventate di dominio pubblico.

“Ignoti avevano postato delle mie immagini private risalenti a sei e quattro anni fa che avevo nel cloud del mio telefono iPhone” dice Leotta

Chi ha preso le foto sicuramente l’aveva fatto tempo fa. Infatti Diletta da molti mesi riceve messaggi da Apple circa la modifica della password. La Leotta ha denunciato il tutto presso la polizia postale ma il danno “si fa per dire” ormai è stato consumato.

Queste immagini hanno scatenato l’attenzione di alcuni vip e calciatori che l’hanno contattata, forse per provarci con lei. Tipo Balotelli o Jovetic, come riportato su twitter. Proprio su twitter in tantissimi hanno postato delle cose divertenti e simpatiche, ma anche messaggi di solidarietà, che qui sotto vi mostreremo.

Comunque lei è davvero bellissima, sembra una principessa. Secondo me è il prototipo della ragazza perfetta da sposare. Quindi sarebbe un peccato vederla nuda. Io smetterei di condividerle e preferirei scoprire il suo lato affascinante, quello che trasmette in altri modi e non nella semplice nudità.