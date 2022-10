Ed Sheeran uno di noi. L’artista britannico classe 1991, la cui fama ha ormai raggiunto tutto il mondo, ha dichiarato di essere un appassionato fan dell’altrettanto blasonata serie di giochi “Pokémon“:

“Gioco a questa serie fin da quando ero alle elementari, la mia passione era davvero smisurata, mi permetteva di distrarmi quando mi accadeva qualcosa di brutto, nella vita o a scuola; era un mondo nel quale potevo rifugiarmi, e non ci ho mai smesso di giocare. Anche adesso che ho 31 anni ho lo stesso Game Boy Color di allora e gioco a Pokémon quando viaggio durante i tour”.

E proprio da questo amore è nata una collaborazione che avrà reso non poco felice il cantante: quella con The Pokémon Company, che l’ha portato a scrivere e cantare una nuovissima canzone del suo repertorio, intitolata “Celestial“, proprio per il nuovo duo videoludico a tema Pokémon, ovvero “Pokémon Scarlatto e Violetto“, la cui uscita è prevista per il prossimo 18 novembre 2022 sulla console Nintendo Switch. “Celestial” è invece disponibile in anteprima all’ascolto sulle piattaforme di streaming musicale a partire da ieri, venerdì 30 settembre 2022.



Come dichiarato dallo stesso Ed Sheeran in merito:

“Rappresenta davvero un onore per me poter aggiungere un mio brano a un videogioco Pokémon e realizzare un video così nostalgico”.

Nel video musicale di “Celestial“, infatti, diretto dal regista Yuichi Kodama, una normale e quotidiana giornata nella vita di Ed Sheeran viene riletta in chiave tipicamente “Pokémon“.

Significato della canzone

Il brano sembra riferirsi all’azione salvifica esercitata dalla persona di cui si è innamorati, in grado di risollevare l’anima quando tutto sembra andare storto, migliorando anche la giornata più brutta e impedendo di concentrarsi sui cattivi pensieri (“Mi fai sentire come se il mio cuore tormentato fosse a un milione di miglia di distanza“).

Però chissà, viste le dichiarazioni di Ed Sheeran, magari questa canzone potrebbe non essere dedicata ad un’innamorata, bensì al gioco dei Pokémon stesso…

Traduzione del testo

[Verso 1]

Vedi, stasera potrebbe andare in entrambi i modi

Cuori in equilibrio su una lama di rasoio

Siamo progettati per amare e rompere

E per risciacquare e ripetere tutto di nuovo

[Pre-Ritornello]

Mi blocco quando il mondo è troppo rumoroso

E le cose non sembrano andare bene quando stai scivolando

So che le tue braccia si protendono

Da qualche parte oltre le nuvole



[Ritornello]

Mi fai sentire

Come se il mio cuore tormentato fosse a un milione di miglia di distanza

Mi fai sentire

Come se fossi ubriaco di stelle e stessimo danzando nello spazio

Celestiale

Celestiale

[Verso 2]

Vedo la luce brillare attraverso la pioggia

Mille colori in un’ombra più luminosa

Tutto questo è necessario per salire dal luogo più basso

C’è un rivestimento d’argento che circonda il grigio

[Pre-Ritornello]

Quando mi perdo, tornerai indietro?

Le cose non sembrano migliori quando stai andando giù

So che le tue braccia sono protese verso l’esterno

Da qualche parte oltre le nuvole

[Ritornello]

Mi fai sentire

Come se il mio cuore tormentato fosse a un milione di miglia di distanza

Mi fai sentire

Come se fossi ubriaco di stelle e stessimo danzando nello spazio

Celestiale

Celestiale, oh

[Ponte]

Siamo stati creati per essere niente di più di questo

Trovare la magia in tutte le più piccole cose

Il modo in cui ce ne accorgiamo, è quello che conta davvero

Facciamo in modo che questa notte vada avanti e avanti e avanti

(Mi fai sentire) Siamo stati fatti per essere niente di più di questo

Trovare la magia in tutte le cose più piccole

(Mi fai sentire) Il modo in cui ce ne accorgiamo è ciò che conta davvero

Facciamo in modo che questa notte vada avanti e avanti e avanti

[Ritornello]

Mi fai sentire

Come se il mio cuore tormentato fosse lontano un milione di miglia

Mi fai sentire

Come se fossi ubriaco di stelle e stessimo ballando nello spazio

Celestiale, ohh

Celestiale, ohh

Celestiale, ohh

[Outro]

Siamo stati creati per essere niente di più di questo

Trovare la magia in tutte le cose più piccole (Celestiale, ohh)

Il modo in cui ci accorgiamo, ecco cosa conta davvero

Far sì che questa notte vada avanti e avanti e avanti

Celestiale.

