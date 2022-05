Ultimo è un cantante di Roma classe 1996. Negli ultimi anni è stato protagonista di una carriera in ascesa diventando, in breve tempo, uno dei nomi più amati nel panorama della musica italiana. Voce di brani di successo come Piccola Stella, Ti dedico il silenzio, Rondini al guinzaglio, I tuoi particolari, Buongiorno Vita, Tutto questo sei tu e 22 settembre per citarne alcuni.

Ed oggi ci dimostra che bisogna sempre credere nei propri sogni e lottare per riuscire a realizzarli perché, quando meno te lo aspetti, il tuo sogno più grande è pronto per diventare realtà. Ma quale è il sogno a cui si riferisce Ultimo? È presto detto: si tratta di una collaborazione con Ed Sheeran. Il cantautore del Regno Unito classe 1991, protagonista di brani come Shape Of You, Perfect, Bad Habits, Galway Girl e Castle on the Hill non è certo nuovo a duetti con i suoi colleghi, ma questa volta è molto importante poiché si tratta di un duetto con Ultimo. Ad annunciarlo lo stesso cantante di Roma che lo ha rivelato sui suoi social network:

“Ho scritto una strofa su un brano di Ed Sheeran, l’abbiamo ascoltata insieme qualche mese fa a Los Angeles e gli è piaciuta… uscirà il 6 maggio”.

I cantanti Ed Sheeran ed Ultimo

Ultimo si raccomanda, appunto, di non smettere mai di credere nelle favole. Appuntamento, quindi, per venerdì 6 maggio quando uscirà 2Step di Ed Sheeran feat Ultimo. La versione originale di 2Step è contenuta in = l’ultimo album di Sheeran uscito nel 2021 e ad aprile ha visto una nuova versione insieme a Lil Baby, mentre ora è in arrivo la terza versione con il cantante italiano. Inutile dirlo, i fan di Ultimo sono entusiasti di questa possibilità per il cantante che, così, potrà affermarsi ancora di più a livello mondiale e farsi conoscere proprio da tutti grazie al duetto con Ed Sheeran. Nel frattempo, Ultimo è pronto per tornare live dopo essere stato atteso con ansia per due anni durante i quali è stato lontano dal palco a causa della pandemia. Il cantante non vede l’ora di recuperare il suo Ultimo Stadi Tour che, inizialmente, era atteso appunto per il 2020 e poi per il 2021. La data zero sarà il 5 giugno a Bibione poi lo vedrà girare per le principali città italiane fino al doppio appuntamento conclusivo a Milano, precisamente a San Siro, per le due date già sold out del 23 e del 24 luglio.

E tu cosa ne pensi di questo duetto tra Ultimo ed Ed Sheeran? Andrai a vedere il cantante di Roma durante il suo Ultimo Tour Stadi? Ti aspettiamo nei commenti!