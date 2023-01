Non solo storie d’amore e dediche romantiche a una ragazza: le canzoni di Ed Sheeran sono anche molto, molto di più.

Ne è un (ulteriore) esempio il suo ultimo singolo, uscito oggi venerdì 20 gennaio 2023: si chiama F64, ed è dedicato all’imprendtore musicale inglese Jamal Edwards, scomparso a soli 31 anni il 20 febbraio dello scorso anno a causa di una malattia improvvisa riguardo alla quale non sono state fornite ulteriori informazioni.

Edwards era un ragazzo gentile e sempre pronto ad aiutare il prossimo, questo invece sì che si sapeva: ha infatti dato vita, nel 2006, all’azienda SBTV, avente lo scopo di far emergere talenti musicali ancora sconosciuti, ma già promettenti; questo suo costante impegno gli ha permesso di ottenere il titolo di MBE (The Most Excellent Order of the British Empire), una delle onorificenze più importanti concesse dalla corona inglese.

Solo pochi giorni prima di morire, lo stesso Jamal Edwards elogiò in un post social il suo amico di lunga data Ed Sheeran, in occasione del compleanno di quest’ultimo, scrivendo:

“Beato di averti nella mia vita, fratello. Sai che sei stato compagno per molto tempo quando perdi il conto degli anni! Continua a spaccare e a ispirarci tutti.”

E adesso è stato il turno di Ed Sheeran di ricambiare, dedicando all’amico perduto la sua nuova canzone.

Significato di F64

Questo drammatico brano si presenta come una straziante lettera indirizzata all’anima di Jamal Edwards; in essa, Ed Sheeran, a cuore aperto, racconta tutto il dolore e il senso di vuoto che la sua scomparsa ha provocato in lui.

Si tratta dunque di una canzone intrisa di sofferenza, nella quale i versi scorrono via come una serie di fotografie attraverso cui noi, spettatori (o meglio, ascoltatori) esterni possiamo sbirciare nella loro vita passata, quando erano insieme e vivevano quelle avventure meravigliose che solo la giovinezza sa dare, e che se vissute con un caro, carissimo amico, valgono ancora di più.

La perdita di Jamal ha dunque scavato una voragine enorme nel petto di Sheeran, che solo in parte è stata colmata dall’arrivo delle due figlie, che sono per lui l’ancora di salvezza a cui aggrapparsi per non sprofondare nell’abisso di sofferenza che, da quel 20 febbraio scorso, minaccia costantemente di inghiottirlo.

Traduzione di F64

[Verso 1]

Yo, Jam, questa è una lettera per te

È passato un po’ di tempo, ma è stato difficile per me entrare in cabina di regia

E dall’ultima volta che ci siamo parlati, sono diventato padre di due bambine

Cerco di vivere la vita con un sorriso, ma è difficile da fare

Perché tutto ciò che voglio fare è parlare di te

Ma queste lacrime non mi permettono di parlare di te

Avremmo dovuto sapere che saremmo stati persi senza di te

Sedute di terapia, scavando in profondità nella depressione

Ho una vita piena di benedizioni, ma questo mi spezza il cuore, cazzo!

Al tuo compleanno, non riuscivo nemmeno a sorridere

Ho pianto e lasciato la festa, Neesh, ci vediamo tra un po’

Sono andato al murale, ho preso delle ali di pollo e della piantaggine

Perché questo è il modo in cui io e te avremmo festeggiato

Non ho mai saputo che hai toccato quella roba, perché mi hai sempre fatto male

Se mi vedevi più che ubriaco, odiavi sempre quello che facevo

Prima di Lyra, ho smesso, non ne ho mai voluto uno

Non riesco a superare questa cosa, è fottuta, amico, avrei voluto saperlo

E yo, abbiamo pianto per nove notti nella tua casa di famiglia

Ti abbiamo messo a riposare nella terra, ma senza una lapide

Lo sai che mi colpisce di più nei momenti in cui sono solo

Ogni mattina, mi ricordo che sei davvero andato via

[Ritornello]

Perché è stata una lunga notte e piango perché mi manca mio fratello

Sai che per tutta la vita, ho tua sorella e tua madre

E giorno e notte, mi colpisce ancora il fatto che tu sia andato via

E proprio ora sto versando lacrime nella mia tazza

Hai lasciato il mondo prima di incontrare Giove

Avresti voluto sapere che saresti diventato padrino

Avresti voluto amare le mie bambine

Se non fosse stato per loro, avrei chiuso con il mondo

[Verso 2]

Ero lì due ore dopo il tuo passaggio

Viaggiando veloce verso ovest, in silenzio sul sedile di passeggero

Ero a casa di tua madre, sono stato lì tutta la settimana, cercando di dare un senso ma non ci sono riuscito

E anche se è passato un anno, sento ancora il dolore nel mio cuore

Perché tu eri lì fin dall’inizio

Il giorno in cui ci siamo incontrati, sì, quando mi sono trasferito, non ci siamo mai separati

La gente pensava che fossimo amanti, ma siamo fratelli in armi

Legame simbiotico d’amore e ci siamo dati una possibilità, mio Dio, ah

Cazzo, che bello

Ultimamente sto piangendo così tanto che mi fanno male i polmoni

Gocce di lacrime su tutta la mia camicia come macchie di sangue

E so che per guarire un cuore, deve spezzarsi

Ma ho smesso di pregare

Mi hanno dato una pala per la tua sepoltura

E guardarti mentre venivi calato è una cosa che non riesco a dimenticare

E la gente mi trova e mi ferma per strada e dice che è terribile

Ma non ti conoscono come ti conoscevo io, e non ti conosceranno mai

Nessuno ha visto le notti trasformarsi in giorno quando facevamo battle rapping

Nessuno ha visto le risate di pancia, su un treno diretto verso qualche posto a caso

Nessuno ha visto le vacanze e la nostra prima esperienza in discoteca

Nessuno ha conosciuto le cose che hai fatto per me senza mai chiedere nulla

Nessuno ha letto le conversazioni dei traslochi che stavamo pianificando

Nessuno sapeva del modo in cui vivevi il momento, che ti lasciava abbandonato

Nessuno sapeva delle tue paure, perché le nascondevi con un sorriso

Nessuno sapeva che quando la gente si prendeva un centimetro, tu gliene davi un miglio

Perché quello era sempre Jamal, SB per la folla

Gridavano il tuo patrimonio netto, ma ora non lo menzionano più

Sentono parlare delle tue buone azioni e del tuo sorriso contagioso

Un cuore d’oro che viene ancora ricordato vale più di una corona

Ho promesso sessantaquattro battute e ora le mantengo a Tanisha

Mamma, Isaac, la banda, ma vorrei solo che tu l’avessi visto

Non riesco ad accettare che tu non ci sia più, né il dolore che provo

Ho pregato Dio per avere una risposta, ma non mi ha ancora dato una ragione

Penso a te tutti i giorni, niente potrà togliere questo dolore

Manterrò la tua eredità stupefacente, amico

Le conversazioni sulla tua tomba sono l’unico modo per esserti vicino

So che mi saluterai con un sorriso il giorno in cui me ne andrò

[Ritornello]

Perché è stata una lunga notte e piango perché mi manca mio fratello

E per la vita, ho tua sorella e tua madre

Sai che piango perché mi manca mio fratello

Mio fratello era SBTV.