“One life” è un brano di Ed Sheeran originariamente composto per il film del 2019 “Yesterday“, in cui il cantautore britannico ha preso parte in qualità di attore interpretando se stesso.

Tale singolo spazia tra molti generi musicali: dal soul al dance, dall’hip hop al rap, dal soul al French urban pop.

Significato della canzone

“One life” è un brano estremamente dolce che ha come argomento principale una proposta di matrimonio.

Sotto il morbido cielo di una notte inglese, con le mani che tremano e il cuore che palpita d’amore, il cantante si appresta infatti a dichiarare i propri sentimenti e il proprio impegno alla compagna di una vita. Dopo aver contato fino a tre al fine di calmare almeno un po’ il nervosismo che lo pervade, si mette in ginocchio, e chiede alla donna con lui di sposarlo, promettendole di restare al suo fianco per tutto il resto della loro esistenza, perchè del resto si sa, “alcune cose sono scritte nel destino”.



Traduzione del testo

[Verso 1: Ed Sheeran]

È una notte così bella, per dare una svolta alle nostre vite

Cielo dell’Anglia orientale, bottiglia di vino vuota

Ti ho al mio fianco, parlando di amore e di vita

Oh, quanto mi sento fortunato quando ti guardo negli occhi?

Che modo meraviglioso, per trascorrere un momento o due

A stare sveglio, ed essere qui a parlare con te

Ho qualcosa da dire, so cosa devo farlo

Per apportare un cambiamento, ora è il momento della verità

[Pre-Ritornello: Ed Sheeran]

Perché mi sento così nervoso? Le cose stanno andando così perfettamente

Ora so che ne vale la pena

Passare per sempre la vita con te

[Ritornello: Ed Sheeran]

Quindi conto fino a tre e mi metto in ginocchio

E ti chiedo, tesoro, onestamente

Ho aspettato tutto questo tempo, solo per sistemare le cose

Quindi ti chiedo, stasera, mi sposerai?

Dì solo di sì

È una parola, un amore, una vita

[Verso 2: Ed Sheeran]

Un tocco gentile della mano, le dita che scorrono tra i capelli

Labbra premute sulle mie labbra, oh sono stato colto alla sprovvista

Oh, così tante volte, l’ho guardata in entrambi gli occhi

Che bel modo di trascorrere il resto di una vita

Alcuni riappariranno, bruciando ramati e rossi

Prenderò la pillola, ci porterò a casa a letto

Ieri sera è stata la notte, un ultimo momento di verità

Che modo meraviglioso, per immergermi più a fondo in te



[Pre-Ritornello: Ed Sheeran]

Perché mi sentivo nervoso?

Quando le cose stavano andando così alla perfezione

Bene, ora so che ne vale la pena

Passare per sempre la vita con te

[Ritornello: Ed Sheeran]

Quindi conto fino a tre e mi metto in ginocchio

E ti chiedo, tesoro, onestamente

Ho aspettato tutto questo tempo, solo per sistemare le cose

Quindi ti chiedo, stasera, mi sposerai?

Dì solo di sì

È una parola, un amore, una vita

Una vita

Una vita

[Outro: Ed Sheeran]

La tua mano nella mia

Alcune cose sono scritte nel destino

Cuori intrecciati

Alcune cose sono scritte nel destino

In perfetto orario

Alcune cose sono scritte nel destino

Oh tu ed io

Alcune cose sono scritte nel destino

La tua mano nella mia

Alcune cose sono scritte nel destino

Cuori intrecciati

Alcune cose sono scritte nel destino

In perfetto orario

Alcune cose sono scritte nel destino

Oh tu ed io

Alcune cose sono scritte nel destino

La tua mano nella mia

Alcune cose sono scritte nel destino

Cuori intrecciati

Alcune cose sono scritte nel destino

In perfetto orario

Alcune cose sono scritte nel destino

Oh tu ed io

Alcune cose sono scritte nel destino

La tua mano nella mia

Alcune cose sono scritte nel destino

Cuori intrecciati

Alcune cose sono scritte nel destino

In perfetto orario

Alcune cose sono scritte nel destino

Oh tu ed io

Alcune cose sono scritte nel destino.

