Ed Westwick è un attore del Regno Unito classe 1987, diventato famoso principalmente per aver vestito i panni di Chuck Bass in Gossip Girl. Una carriera in ascesa per il giovane attore che, il prossimo anno, sarà protagonista di un nuovo lavoro: il film Deep Fear.

La novità, però, sarà la donna al suo fianco: Madalina Ghenea. Attrice rumena, classe 1987, è molto famosa in Italia e sta diventando un volto sempre più conosciuto a livello mondiale grazie alla partecipazione a Youth – La giovinezza e siamo tutti in attesa di vederla vestire i panni di Sophia Loren in House of Gucci. Una bellezza impossibile da notare (ha un passato da modella), ma anche il suo talento non è da meno. Questa volta, però, non sarà un’icona di bellezza, ma la vedremo in un ruolo inedito che la renderà protagonista del film.

Quindi Ed Westwick e Madalina Ghenea sono pronti per recitare insieme nel survival thriller Deep Fear diretto da Marcus Adams, mentre la sceneggiatura sarà affidata a Robert Capelli Jr e Sophia Eptamentis. Il film verrà girato tra Malta e l’India e l’inizio delle riprese è atteso per gennaio 2022. Sarà un vero e proprio tour de force per gli attori. Ma ora passiamo ai particolari, quelli più interessanti. Madalina Ghenea vestirà i panni di Naomi, una velista molto abile, pronta a fare il giro del mondo a bordo della sua imbarcazione, uno yatch di 14 metri chiamato The Serenity.

La prima tappa del suo viaggio sarà Grenada, nel mar dei Caraibi, dove si trova il suo fidanzato Jackson (l’attore Ed Westwick). Tuttavia, dopo tre giorni tranquilli di navigazione, la tempesta la costringe ad andare fuori dalla rotta tracciata. Una prova di coraggio per Naomi che dovrà fare di tutto per uscire viva da quella situazione e tornare alla sua vita di tutti i giorni, ma non è finita qui. Circumnavigando un’isola deserta, circondata dalle barriere coralline, risponde ad un segnale di soccorso per aiutare una nave in avaria e trova tre sopravvissuti che sono, però, trafficanti di droga. Questi la costringono a tuffarsi in mare per recuperare 850 chili di cocaina dallo scafo del relitto affondato che è circondato da squali tigre attirati dai cadaveri in acqua ed alla ricerca di nuovo cibo. Deep Fear viene definito come un thriller di sopravvivenza intenso, viscerale e con un’azione furiosa. A tal proposito, Madalina Ghenea ha voluto dire la sua sul nuovo lavoro che l’attende:

Ed Westwick e Madalina Ghenea

“Ho adorato questo personaggio dal momento in cui ho letto la sceneggiatura. Naomi è una giovane donna fieramente sicura di sé, vivace e altamente realizzata: è un onore interpretare un ruolo da protagonista femminile così potente. Mi sono divertita molto a completare un mese di addestramento subacqueo intensivo in preparazione per il ruolo e sono super entusiasta di iniziare a girare insieme ad una squadra così talentuosa”.

Non ci resta altro che aspettare il prossimo anno per assistere al nuovo lavoro che vedrà Ed Westwick al fianco di Madalina Ghenea, le sorprese sicuramente non mancheranno e Deep Fear ha tutti i presupposti per essere un successo mondiale e portare l’attrice rumena, così, ancora più in voga nel mondo internazionale del cinema.

E tu cosa ne pensi di Madalina Ghenea come attrice? Secondo te come se la caverà nei panni di Naomi in Deep Fear? Ti aspettiamo nei commenti!