Martedì 10 Gennaio, durante la cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2023 Eddie Murphy ha ricevuto il Cecil B. DeMille Award per il suo lavoro a Hollywood. Riconoscimento questo attribuito negli anni, tra gli altri, a James Stewart, Frank Sinatra, Joan Crawford e Lauren Bacall.

L’attore, salito sul palco per ritirare il premio ha concluso il suo discorso con il “progetto” per gli attori emergenti per raggiungere il successo nel settore e non è mancata anche l’ironia da parte del comico che ha ricordato con una battuta l’episodio che ha fatto clamore durante l’ultima edizione degli Oscar tra Will Smith e Chris Rock.

“Voglio farti sapere che esiste un progetto definitivo che puoi seguire per raggiungere il successo, la prosperità, la longevità e la tranquillità, c’è un progetto e l’ho seguito per tutta la mia carriera. È molto semplice fai solo queste tre cose: paga le tasse, fatti gli affari tuoi e tieni il nome della moglie di Will Smith fuori dalla tua fottuta bocca”.

Una battuta che ha ripreso quella pronunciata da Smith agli Oscar una volta tornato al posto subito dopo lo schiaffo a Chris Rock e che ha in parte divertito e in parte scioccato il pubblico dei Golden Globe che, di fronte a provocazioni di questo tipo, non sa mai bene come reagire.

Eddie Murphy sul palco dei Golden Globe 2023

“Sono stato nel mondo dello spettacolo per 46 anni e sono stato nel mondo del cinema per 41 anni posso vantare un lavoro lungo quindi questo premio ha richiesto molto tempo ed è molto apprezzato”, così Murphy ha esordito sul palco, prima della battuta su Will Smith, ringraziando anche la sua compagna Paige Butcher con la quale sta da più di otto anni ed è madre di due dei suoi figli e i suoi 10 “fantastici” figli.

Prima del discorso di Eddie Murphy, Tracy Morgan è salito sul palco per consegnare il premio al suo collega. Morgan ha inoltre colto l’occasione per dire di essere stato ispirato da Murphy ed è stato grazie a lui infatti che ha capito di voler diventare un comico.

Dopo un flashback della carriera di Murphy, anche Jamie Lee Curtis è salito sul palco e ha definito Murphy come “uno degli artisti più talentuosi, divertenti e carismatici che lavorano oggi” e ha ricordato di aver lavorato con lui in Trading Places nel 1983.

