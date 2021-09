Nessuno se l’aspettava, ed è stata quindi una grande sorpresa l’arrivo, nelle ultime ore, della canzone Long Way di Eddie Wedder, singer storico della band dei Pearl Jam.

La canzone è il primo singolo estratto dall’album Earthling, primo lavoro solista del cantante, che con la sua voce continua a far sognare decine di ascoltatori e amati della musica.

Long Way è stata registrata in questi ultimi mesi, insieme a importanti musicisti della scena musicale. Abbiamo Andrew Watt al basso e alle chitarre, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers alla batteria, Josh Klinghoffer alle chitarre e Benmont Tench alle tastiere e infine la figlia di Vedder, Harper, nelle voci del coro.

Significato del testo di Long Way

Come tutti i testi di Eddie Vedder, vengono presi in esame profondamente le emozioni umane. Lo stile di questa canzone, infatti, non è molto diverso da quello che eravamo abituati a sentire con i Pearl Jam.

Long Way è una canzone che parla delle difficoltà della vita, dell’esigenza di prendere “la strada lunga”, per non affrontare magari un dolore. Un testo molto profondo e sentito, che Eddie Vedder canta con tutto la sua passione.

La canzone è disponibile per lo steaming su tutte le piattaforme online, mentre si può trovare anche su YouTube con la sua versione video lyrics che vi mostriamo in cima all’articolo.

E tu cosa ne pensi di questa nuova canzone di Eddie Vedder? Lascia un commento qui sotto per dire la tua al riguardo.

Traduzione di Long Way di Eddie Vedder

I suoi occhi sembrano vacui

Aveva preso più della sua parte

Cercando di non svegliarmi

La voce di rimpianto nel suo orecchio

Non può sfuggire alla timeline

Molto peggio… di quanto avesse temuto…

Ho vissuto ogni momento

Desiderando che il passato scompaia

Ha preso la strada lunga

In autostrada

Ha preso la strada lunga

In autostrada

Lei era il suo tutto e tutto

Ma la sua forza aveva bisogno di spazio

Il suo amore non era che un’ossessione

Se n’è andata ma non è mai andata via

Ha preso la strada lunga

In autostrada

Ha preso la strada lunga

In autostrada

Ha preso la strada lunga

In autostrada

Ha preso la strada lunga

In autostrada

Beh, non si poteva avere

Quello che voleva tenere

Ha osato lasciarsi andare

Dovrebbe saperlo

Ha preso la strada lunga

In autostrada

Ha preso la strada lunga

In autostrada