Elettra Lamborghini è tornata con il suo nuovo singolo “Mani in alto”, una canzone tutta da ballare sulle note latinoamericano che da sempre caratterizzano la sua musica.

Come spesso accade nelle sue canzoni, Elettra torna a riempire il testo con lo spagnolo, che è solo uno dei tanti elementi dell’atmosfera reggaeton che si viene a creare ascoltandolo e che si trova anche nell’album, uscito Venerdì 2 Giugno, dal titolo “Elettraton”.

“Mani in alto” è pensato e ideato come un ponte che collega Milano, Madrid e Miami con la musica e il testo, la cantante ha curato personalmente e attentamente il brano, che si va ad inserire all’interno del suo nuovo progetto discografico.

Il significato di “Mani in alto” di Elettra Lamborghini

Il testo e la musica di “Mani in alto” vogliono intrattenere tutti coloro che la ascoltano, indipendentemente dall’età. L’obiettivo è quello di far calare nel divertimento e nella spensieratezza dell’estate e degli amori che possono nascere.

Il significato del nuovo brano di Elettra Lamborghini è proprio il racconto di un incontro con un uomo, un “bandito” come lo chiama lei, che le fa battere il cuore e sentire caldo. Un latin lover rubacuori di fronte al quale Elettra non può fare altro che alzare le mani e lasciarsi andare.

Il testo di “Mani in alto” di Elettra Lamborghini

L’estate arriva quando, quando

Mi rubi il cuore, mani in alto

Elettra, Elettra Lamborghini

Non credo al destino

E neanche a un bandito

Ma chi l’ha detto che tu stasera

Non mi farai cambiare idea

Poi fai il latin lover

Solo nelle storie

L’amor me gusta ma non mi basta

Tu me quieres porque soy caliente

Chica latina e la notte corre

Caballero mettiti in fila

Vamos ale, ale

L’estate arriva quando, quando

Mi rubi il cuore, mani in alto

Puoi farmi vedere le stelle che vuoi

La festa comincia se arriviamo noi

Non serve fare il macho, macho

Mi basta un altro bacio, bacio

Puoi farmi girare la testa se vuoi

Ohi, ohi, ohi

Ohi, ohi, ohi

Ed ogni volta che

Mi trovo qui con te

Mi fai sentire caldo quando

Mi rubi il cuore, mani in alto

Ed ogni volta che

Mi trovo qui con te

Mi fa sempre più caldo quando

Mi rubi il cuore, mani in alto

Mani in alto

Guarda che luna bianca c’è

Ma da tutta la sera, gli occhi su di me

Ti credi un pirata, lo vedo che

Hai gli occhi sul mio décolleté

E guai per te, e guai per te

Se tu mi sfiori, tu ti innamori

E guai per te, e guai per te

Se balliamo soli

Tu me quieres porque soy caliente

Chica latina e la notte corre

Caballero mettiti in fila

Vamos ale, ale

L’estate arriva quando, quando

Mi rubi il cuore, mani in alto

Puoi farmi vedere le stelle che vuoi

La festa comincia se arriviamo noi

Non serve fare il macho, macho

Mi basta un altro bacio, bacio

Puoi farmi girare la testa se vuoi

Ohi, ohi, ohi

Ohi, ohi, ohi

Ed ogni volta che

Mi trovo qui con te

Mi fai sentire caldo quando

Mi rubi il cuore, mani in alto

Ed ogni volta che

Mi trovo qui con te

Mi fa sempre più caldo quando

Mi rubi il cuore, mani in alto

E guai per te, e guai per te

Se tu mi sfiori, tu ti innamori

E guai per te, e guai per te

Se balliamo soli

Se balliamo soli

L’estate arriva quando, quando

Mi rubi il cuore, mani in alto

Puoi farmi vedere le stelle che vuoi

La festa comincia se arriviamo noi

Non serve fare il macho, macho

Mi basta un altro bacio, bacio

Puoi farmi girare la testa se vuoi

Ohi, ohi, ohi

Ohi, ohi, ohi

Ed ogni volta che

Mi trovo qui con te

Mi fai sentire caldo quando

Mi rubi il cuore, mani in alto

Ed ogni volta che

Mi trovo qui con te

Mi fa sempre più caldo quando

Mi rubi il cuore, mani in alto

Mani in alto

E tu, hai già ascoltato “Mani in alto” di Elettra Lamborghini? Lascia un commento!