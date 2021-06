Elettra Lamborghini pubblica “Pistolero”, un brano fresco che dà una boccata d’aria alle classifiche italiane e prepara alla stagione estiva.

È un fischio western, unito al coretto sospirante divenuto ormai cult, a sancire l’atteso ritorno sulle scene musicali di Elettra Lamborghini, l’iconica artista da milioni di streaming, protagonista della musica italiana e non solo, amatissima dal suo pubblico.

Il brano si propone come una vera e propria sfida nei confronti dell’uomo da provocare. Come in un duello, l’uomo si trova a dover difendersi dagli attacchi sexy della donna amata, e viene messo alla prova quando deve dimostrare la passione che ha nei sui confronti. La donna disinibita e provocatrice interpretata e descritta da Elettra Lamborghini non si fa nessun tipo di scrupolo, e pretende tutte le attenzioni possibili, anche a costo di “puntare” e “sparare” al suo uomo.

Nel 2020, Elettra Lamborghini aveva già tentato la carta insieme alla collega, Giusy Ferreri, per un brano, La Isla, che, però, non ha ottenuto il riscontro e il boom che tutti si aspettavano. Quest’anno Elettra sfodera un brano da heavy rotation, dalle sonorità trascinanti e dal ritornello accattivante:

“Dimmi se sei un uomo vero, un pistolero / sai già dove mirare, amore criminale”.

Il testo scanzonato, sembra che faccia strada alle serate che anticipano questa calda estate, una formula perfetta per dar voce alle nuove avventure estive, che possono accendersi una sola notte o divampare in eterno.

Pistolero è un favoloso cocktail dal gusto estivo da consumare in spiaggia alla luce dorata del tramonto per placare la sete di musica tutta da ballare.