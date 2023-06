La Disney continua imperterrita sulla strada scelta per portare a buon fine il suo obiettivo, ovvero quello di poter avere un catalogo sempre più ampio, vario ed interessante e che possa comprendere film differenti.

Se da una parte la Disney è al lavoro su numerosi reboot di successi del passato e di film di animazione, dall’altra parte è pronta a regalare al pubblico nuovi capolavori. Tra questi c’è anche Elio, il nuovo film di animazione Pixar – Disney che è atteso nelle sale cinematografiche di tutto il mondo per il prossimo anno, precisamente per il 1 marzo 2024. Certo è necessario avere ancora un po’ di pazienza prima di vederlo sul grande schermo, ma siamo sicuri che questi mesi passeranno in fretta. Per allietare l’attesa, è stato reso noto il teaser ufficiale che ci svela già cosa dovremo aspettarci dal film di animazione Elio e ci fa fare un vero e proprio salto nello spazio. Elio è il ventottesimo lungometraggio di animazione dell’unione tra la Disney e Pixar ed il protagonista è, appunto, Elio, un ragazzino che viene scambiato per il leader della terra da un’organizzazione interplanetaria. Il film di animazione ha tutte le carte in regola per essere un successo, a partire dal regista che è Adrian Molina, ovvero colui che è stato sceneggiatore e co-regista di Coco. Il film, inoltre, sarà prodotto da Mary Alice Drumm, conosciuta per Ribelle: The Brave. Ma potrà contare anche su attori noti che presteranno le loro voci ai personaggi nella versione originale del film: America Ferrera sarà la voce di Olga, la mamma di Elio, mentre Yonas Kibreab darà voce al protagonista del film di animazione. Ancora, però, non ci è dato sapere quali attori o personaggi famosi italiani sono stati scelti per prestare le loro voci ai personaggi nella versione che arriverà nel nostro paese.

Elio il protagonista del nuovo film Disney

Nel teaser di Elio è impossibile non notare le atmosfere spaziali, ma anche l’immancabile divertimento. Due elementi essenziali nei film Pixar – Disney e che non mancheranno neanche in questo lungometraggio. Elio è un ragazzino molto dolce, ma al tempo stesso è pronto a vivere quella che sarà per lui la più grande avventura di sempre, nonostante sia comunque incredulo che tutto questo sta succedendo proprio a lui. Un film che sarà emozionante, ma anche divertente, diciamo un giusto mix. Nel frattempo Pixar e Disney sono pronti a raggiungere l’ennesimo successo perché settimana prossima, precisamente mercoledi 21 giugno, nelle sale cinematografiche del mondo uscirà Elemental.

La trama di Elio

Elio è un ragazzo con una fervida immaginazione che si ritrova inavvertitamente teletrasportato nel Comuniverso, un’organizzazione interplanetaria con rappresentanti di galassie lontane. Identificato per errore dal resto dell’universo come ambasciatore della Terra e completamente impreparato a questo tipo di pressione, deve stringere nuovi legami con eccentriche forme di vita aliene, sopravvivere a una serie di prove straordinarie e scoprire in qualche modo chi è veramente destinato a essere.

E tu ami i film della Disney? Andrai il prossimo anno al cinema a guardare Elio? Ti aspettiamo nei commenti!