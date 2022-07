Elisa è risultata positiva al Covid, la cantante infatti, ha contratto il virus ma conta di tornare sul palco quanto prima.

È stato un inizio di tournée un po’ tormentato quello di Elisa, prima il cedimento del tetto del palco a Bassano, con il conseguente slittamento della data zero dei live. Ora la notizia della nuova positività dell’artista che ha provocato lo stop delle date in programma Domenica 10 Luglio a Pistoia e martedì 12 a Bologna.

La cantautrice ha fatto sapere di aver contratto il virus in forma lieve e ha rassicurato i fan che tornerà quanto prima sul palco.

Il recupero della data al Sequoie Music Park, di Bologna verrà comunicato a breve e gli organizzatori fanno sapere che tutti i biglietti resteranno validi.

Nei giorni scorsi, Elisa aveva già dovuto annullare il concerto previsto il 10 Luglio, in piazza Duomo a Pistoia, nell’ambito della 41/a edizione di Pistoia Blues Festival.

E ora, il management dell’artista ha comunicato che è stato cancellato anche l’appuntamento a Bologna del 12 Luglio: “Sono due date molto vicine e per sicurezza abbiamo deciso di posticipare entrambe”.

È la seconda volta che Elisa prende il Covid

La cantante aveva già avuto il Covid a Dicembre 2021, sempre in forma leggera e per questo era stata costretta a collegarsi in video a Sanremo giovani, dove sarebbero stati presenti tutti i Big di Sanremo. E dove Elisa sarebbe tornata dopo 21 anni dal successo di Luce.

In quell’occasione la cantante aveva affidato un messaggio alle Instagram stories dove aveva precisato di stare bene e che era dispiaciuta per non essere stata fisicamente presente alla serata di Sanremo giovani. Anche in quel caso, come oggi, il virus che l’aveva colpita era in forma leggera e questo le ha permesso di tornare sul palco di Sanremo pochi mesi dopo e arrivare al secondo posto con O forse sei tu.

