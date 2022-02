Dopo la partecipazione a Sanremo 2022 con O forse sei tu e Insuperabile, Elisa e Rkomi uniscono le forze nel singolo Quello che manca. In uscita oggi 11 febbraio a gran sorpresa, Il brano vede i due cantanti alternarsi alla voce in una hit pop che avvicina le personalità dei due artisti in un mix perfetto.

Già nel 2018 Elisa e Rkomi avevano collaborato nel brano Blu, ma la loro amicizia, che va ben oltre la sala di registrazione, non poteva non portare ad una nuova collaborazione. Quello che manca, come hanno dichiarato gli stessi cantanti, è un nuovo capitolo della loro amicizia.

La canzone è contenuta nell’album Ritorno al futuro / Back to the futuro, il nuovo progetto discografico di Elisa in uscita il 18 di questo mese.

Il significato del testo di Quello che manca di Elisa e Rkomi

La nascita di Quello che manca è stata raccontata con queste parole dai due artisti:

Blu è una canzone che è piaciuta talmente tanto che ne abbiamo fatto una seconda parte. La nostra collaborazione era destinata a non esaurirsi, le nostre anime e le nostre sensibilità erano destinate a rincrociarsi. Quello che manca è un nuovo episodio della nostra amicizia e della stima che proviamo l’uno per l’altro. Elisa

Siamo arrivati alla terza collaborazione con Elisa. Io la ringrazierò sempre, l’ho fatto tante volte. Rimango sempre comunque disorientato quando ricevo apprezzamenti e, come in questo caso, ancora di più quando vengo coinvolto da lei nei suoi progetto.Sono molto orgoglioso di essere tra quei giovani che Elisa ha preso a suo modo a cuore.

Mi fa ancora strano. Ci siamo conosciuti tre anni fa a Sanremo a pranzo, poi arrivò il momento di Blu e di Blu Part II. Quello che manca è un’estensione di questi incontri e sono sicuro che vi piacerà perché arriva dal cuore. Quello che è successo in studio è stato molto naturale. È sempre un onore, ti voglio bene Elisa. Rkomi

Una canzone davvero bella e molto orecchiabile. Siamo sicuri che si sentirà tantissimo in radio in questi giorni.

