Immaginatevi la tipica musica della “vecchia scuola“, quella dei primi anni 2000 che risuona nei club e che una volta ascoltata no, proprio non può essere cancellata dalla mente: ecco cosa ricorda “Tilt“, canzone uscita venerdì 5 maggio 2023 che vede la collaborazione di due voci uniche nel loro genere, ovvero quella di Elisa e di Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista. La produzione, invece, è stata affidata a Zef e Marz.

Senza perderci in ulteriori chiacchiere, allora, passiamo subito ad analizzare più nel dettaglio il significato e il testo di “Tilt“.

Significato di “Tilt”

Questo brano pone al centro di sé una delusione in campo amoroso che ancora non ne vuole sapere di venir superata e che, semplicemente, rimane lì e non permette di voltare pagina.

Testo della canzone

Forse sono stata timida in un altro mondo oh-oh-oh

Ma è qualcosa del passato che ora non ricordo oh-oh-oh

Strade di periferia coi lampioni in glitch

Zone fuori moda

Scaccio la malinconia

Ma sono ancora in tilt dopo che mi hai illusa

Brucia, mi apri in due

Che sembra di morire

Poi si sbanda sempre un po’, però si sopravvive

Vivo sulla luna

Qui è troppo crudele

Mi sento come l’inverno

Che si finge aprile

Mi hai dato una rosa, l’ho vista appassire

Ci ho scritto canzoni tristi con tutte le spine

Vivo sulla luna

Qui è troppo crudele

Mi sento come l’inverno

Che si finge aprile

Ti ho voluto troppo bene

Male, mi fa ancora troppo male

Piove, mi si ghiaccia tutto il cuore

Dovе sei finito mio amore?

Sento fortе l’universo dentro di me

Fa il tuo nome

Eh-eh-eh, amore

Vado in tilt per te

So che sono stata ingenua, ne avevo bisogno oh-oh-oh

Dico l’ultima bugia, oggi è un altro giorno oh-oh-oh

Forse faccio una follia, compro con un click una vita nuova

Vittima della magia, la cercherò qui, dentro un’altra scusa

Brucia, mi apri in due

Che sembra di morire

Poi si sbanda sempre un po’, però si sopravvive

Vivo sulla luna

Qui è troppo crudele

Mi sento come l’inverno

Che si finge aprile

Ti ho voluto troppo bene

Male, mi fa ancora troppo male

Piove, mi si ghiaccia tutto il cuore

Dove sei finito mio amore?

Sento forte l’universo dentro di me

Fa il tuo nome

Eh-eh-eh, amore

Vado in tilt per te

Male, mi fa ancora troppo male

Piove, mi si ghiaccia tutto il cuore

Dove sei finito mio amore?

Sento forte l’universo dentro di me

Male, mi fa ancora troppo male (Il tuo nome)

Piove, mi si ghiaccia tutto il cuore

Dove sei finito mio amore? (Amore)

Sento forte l’universo dentro di me

Vado in tilt per te.

