Dopo questi ultimi mesi che la stanno vedendo protagonista di un tour in tutta Italia, la cantante Elisa proprio non ne vuole sapere di rallentare il ritmo: ha infatti annunciato l’uscita di tre nuovissimi album live, intitolati “Back to the future” parte 1, 2 e 3 (la cui pubblicazione è prevista rispettivamente a settembre, ottobre e novembre) e prodotti da lei stessa, ognuno dei quali conterrà anche un suo brano inedito.

Proprio oggi, venerdì 16 settembre 2022, è stato rilasciato il primo di questi dischi, registrato – come del resto anche gli altri due – in occasione delle tre serate di concerto tenuto da Elisa presso l’Arena di Verona lo scorso maggio, mese di inizio del suo tour italiano.

L’album contiene tutte canzoni live, quali ad esempio “Luglio“, cantata insieme a Giorgia, Roshelle ed Elodie e “Palla al centro“, in collaborazione con Jovanotti, oltre all’inedito “Silent song“.

Proprio quest’ultimo brano sarà quello che approfondiremo meglio in quest’articolo.

Significato della canzone

“Silent song” è una delicatissima dichiarazione d’amore, proveniente da un cuore che a lungo ha sofferto, stretto nell’agonizzante morsa della solitudine mutata in paura di non poter mai trovare qualcuno da amare davvero.

Ma ecco che, proprio quando la speranza sembra essersi spenta del tutto, quel qualcuno arriva, veloce come un pensiero e dolce come la prima neve dell’anno, pronto a colmare quel cuore che ora, finalmente innamorato, è pronto a pulsare con più forza, e di sicuro con più felicità.

Traduzione del testo

Dove si trova l’amore?

Dove si trova l’amore?

Dove si trova l’amore?

Dove si trova l’amore?

Da dove nasce l’amore?

Oh-oh, dove si trova l’amore?

Dove si trova l’amore?

Dove si trova l’amore?

Dove si trova ‘amore?

Dove si trova l’amore?

Da dove viene l’amore?

Mai prima d’ora ho avuto paura di cadere

Non mi aspettavo affatto una cosa del genere

È entrato nella mia vita come una canzone silenziosa

Da dove vieni?

Da dove sei venuto?

Ho aspettato così a lungo

Ho aspettato che questo momento arrivasse

Da dove sei venuto?

Da dove sei venuto?

Il mio cuore mi dice che potresti essere quello giusto

Oh-oh, come fa l’amore?

Come fa l’amore?

Come fa l’amore?

Come fa l’amore?

Come fa l’amore a morire e svanire?

Qualcuno mi dica, come fa l’amore?

Come fa l’amore?

Come fa l’amore?

Come fa l’amore?

Come fa l’amore a morire e svanire?

Mai prima d’ora ho avuto paura di cadere

Non mi aspettavo affatto una cosa del genere

Sei entrato nella mia vita come una canzone silenziosa

Da dove vieni?

Da dove sei venuto?

Ho aspettato così a lungo

Ho aspettato che questo momento arrivasse

Da dove sei venuto?

Da dove sei venuto?

Ho aspettato così a lungo

Perché a volte l’amore è troppo bello per essere vero

Il nostro amore non se ne andrà

No, l’amore non se ne andrà

Da dove sei venuto?

Da dove vieni?

Ho aspettato così a lungo

Sei entrato nella mia vita come una canzone silenziosa

Da dove sei venuto?

Da dove sei venuto?

Il mio cuore mi sta dicendo che potresti essere quello giusto

Uh-uh, uh.

