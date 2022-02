Elisa è una cantautrice di Trieste classe 1977. Una delle voci più amate del panorama della musica italiana, è protagonista di brani di successo come Ti vorrei sollevare, Promettimi, A modo tuo, Se piovesse il tuo nome, Eppure sentire, Gli ostacoli del cuore, Qualcosa che non c’è per citarne alcuni.

Abbiamo avuto da poco la possibilità di ammirare la cantautrice al Festival di Sanremo dove è tornata dopo ben 21 anni dalla vittoria ottenuta con il brano Luce. Quest’anno purtroppo non ha vinto, ma è arrivata al secondo posto sul palco dell’Ariston con il brano O forse sei tu e non sono mancate certo le emozioni e le occasioni per dimostrare a tutti il suo talento. Nonostante sia finito da un paio di giorni, il Festival di Sanremo continua a regalare gioie ad Elisa che ha ottenuto un importante record femminile di ascolti su Spotify in un solo giorno. La sua O forse sei tu, brano portato alla kermesse canora, è stata ascoltata, in un solo giorno, 1.013.000 volte e l’ha portata, così, ad essere l’artista italiana più ascoltata sulla piattaforma nell’arco di 24 ore. Un ottimo traguardo raggiunto da Elisa che è molto felice dell’esperienza vissuta al Festival di Sanremo. In molti erano convinti che avrebbe vinto lei, ma alla fine la vittoria è andata a Mahmood e a Blanco con il brano Brividi e non sono mancati i complimenti da parte di Elisa, fan di questa giovane coppia artistica.

Ed ora siamo tutti in attesa del 18 febbraio, giorno in cui farà il suo debutto il nuovo album di Elisa, un doppio album dal titolo Ritorno al futuro \ Back to the future che conterrà, oltre il brano O forse sei tu, canzoni in italiano ed in inglese per Island Record ed Universal Music.

E tu sei un fan di Elisa? Cosa ne pensi della canzone O forse sei tu? Ti aspettiamo nei commenti!