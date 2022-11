Oggi, Venerdì 25 Novembre 2022, Elisa ha rilasciato il suo nuovo inedito dal titolo “Tienimi con te”.

Il brano è stato inserito all’interno del terzo volume dell’album “Back to The Future Live” anch’esso pubblicato nella giornata odierna.

“Tienimi con te” è la traccia conclusiva di questo lungo percorso che l’artista ha voluto sperimentare con la pubblicazione a cadenza mensile di una trilogia discografica, raccolta delle versioni live di tantissimi grandi successi dell’artista friulana ma che contiene anche vai brani inediti.

Ed infatti, dopo “Set the tone” e “Silent song”, per la terza parte del disco la hit inedita scelta questa volta è in lingua italiana.

La stessa artista aveva preannunciato con un post su Instagram l’uscita di questo nuovo brano esprimendo forte emozione per un testo a cui si sente particolarmente legata.

La canzone è stata scritta ed arrangiata in collaborazione con Andrea Venerus e Simone Benussi, come l’intero disco, è stata prodotta da MACE e distribuito attraverso l’etichetta discografica Universal Music Italia.

Il significato di “Tienimi con te” di Elisa

Elisa ha voluto accompagnare l’uscita del brano “Tienimi con te” con un profondo messaggio sui social.

L’artista triestina ha infatti sottolineato come il testo è molto più vicino ad una delicata poesia piuttosto che ad una tradizionale canzone.

“Volevo scrivere una canzone che fosse tenera, indifesa, quasi più una piccola poesia che una canzone. Raccontare di un cuore che si apre davanti a un altro che lo accoglie. L’amore vero cosa dovrebbe essere? Ognuno lo vede a modo suo, ma tutti cerchiamo qualcosa. Quando i pianeti si allineano e l’Universo lo decide, arriva quel momento così perfetto da sembrare sospeso nel tempo, e sembra di vivere fuori dal mondo.”

L’auspicio finale di Elisa è che questa canzone possa scaldare un po’ il cuore di ogni ascoltatore, suscitando emozioni semplici e genuine.

Il testo di “Tienimi con te” di Elisa

Avevo già messo via tutto

era tutto pronto

avevo già sonno

stavo andando a letto

a letto presto dirai

ma mettevo in fila un po’ tutti i pensieri

un po’ tutti i colori, i desideri

ho anche guardato fuori da me

dalla mia finestra con la luce spenta

la notte tranquilla, una stella che brillaora lo chiedo al tempo come fosse un amico

tienimi dentro

tienimi, tienimi, tienimi

tienimi con te

e tu sei speciale per me

sei così speciale perché

mi lasci essere me

non farmi far la scema, non voglio far scena

andare bene a loro, andare bene a quelli

che quando li cerchi poi lo vedi anche tu

lo vedi anche tu che non esistono

peggio degli ufo, anzi più complicati

lo sai li conosci ma che parlo a fare

senti che bel vento che c’è

Ti prego tienimi, tienimi, tienimi

tienimi con te

tienimi, tienimi, tienimi

tienimi per tecome fossi un segreto

un diamante grezzo

un posto selvaggio

un fiore raro

custodiscimi

tu che mi conosci così

custodiscimi

tu che mi conosci così

Ti prego tienimi, tienimi, tienimi

tienimi con te

tienimi, tienimi, tienimi

tienimi per te

E’ bello il tuo mondo

se mi piace quando

ti abbandono a te

non mi serve niente

se sono felice

rinasciamo sempre

come la fenice

Ti prego tienimi, tienimi, tienimi

tienimi con te

tienimi, tienimi, tienimi

tienimi per te

