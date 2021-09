Elisabeth Moss, attrice di Los Angeles classe 1982, è nota al pubblico principalmente per aver vestito i panni di June Osborne in The Handmaid’s Tale, la famosa serie tv molto amata che le è valsa un Emmy Award ed un Golden Globe per il suo ruolo da protagonista. Da quel momento, la sua vita professionale è sempre stata in ascesa diventando il volto principale di nuovi titoli internazionali. Tanto che lei stessa aveva rivelato la sua voglia di andare avanti e di non restare ancorata al personaggio di June Osborne. Ovviamente questo lascia presupporre che una volta che arriverà il suo addio alla serie tv questa chiuderà i battenti perché senza di lei non ci sarebbe nessun motivo di proseguire come lo stesso Bruce Miller, lo showrunner, ha più volte dichiarato.

Elisabeth Moss nella quinta stagione di The Handmaid’s Tale

Elisabeth Moss deve molto alla serie tv The Handmaid’s Tale perché le ha permesso di diventare un volto conosciuto a livello mondiale. Sappiamo che la quinta stagione della serie tv ci sarà, ma sarà necessario aspettare ancora un po’ di tempo poiché i membri del cast sono impegnati in altri lavori ritardati a causa della pandemia. La prima ad essere impegnata è proprio l’attrice protagonista che è sempre stata grata a The Handmaid’s Tale, ma ora ha voglia di fare nuove esperienze, di migliorarsi e di provare nuove avventure. Ad esempio, è pronta a debuttare in The Shining Girls.

The Handmaid’s Tale serie tv

Elisabeth Moss protagonista di Candy

Come già detto, la carriera di Elisabeth Moss è inarrestabile. Tra i nuovi progetti dell’attrice vi è anche Candy. Si tratta di una serie thriller che, al momento, è in fase di pre-produzione e che si basa su una storia vera. La Moss vestirà i panni di Candy Montgomery, ovvero una donna assassina. Al centro della trama, infatti, troviamo proprio Candy: una bella donna, con una vita tranquilla al fianco del marito sempre più innamorato di lei, dei due figli, con un buon lavoro ed una bella casa, insomma cosa volere di più? Tuttavia la sua vita cambia nel momento in cui uccide Betty Gore, la sua amica, all’uscita della Chiesa con un’ascia. Ovviamente è ancora presto per le riprese della nuova serie, ma nel frattempo Elisabeth Moss si trova a Venezia per la Mostra del Cinema dove è arrivata al fianco dell’attrice Kirsten Dunst, sua partner nel film The Power of the dog.

Ed a te piace Elisabeth Moss? La seguirai anche nella sua nuova avventura in Candy? Ti aspettiamo nei commenti!