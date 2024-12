Se pensavi che le discussioni più animate di queste festività fossero solo quelle a tavola tra parenti, sappi che ti sbagliavi di grosso! Elisabetta Gregoraci è finita nell’occhio del ciclone mediatico dopo aver condiviso su Instagram alcuni scatti della sua vacanza a Malindi, in Kenya. Insieme a lei ci sono il padre Mario, l’ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco. Fin qui, tutto sembrava filare liscio come in un episodio di “Il Grande Fratello Vip” senza litigi e nomination. Ma, si sa, i social non perdonano e stavolta a far da miccia sono state le foto con i bambini del posto.

Polemiche sotto l’albero: i bambini come attrazione?

Le foto incriminate ritraggono Elisabetta mentre abbraccia, bacia e gioca con alcuni piccoli abitanti del luogo. Istantanee tenere, cariche di sorrisi e buoni sentimenti, come in una scena da “Don Matteo” dove la bontà trionfa sempre. Tuttavia, diversi utenti hanno storto il naso, accusandola di usare questi bambini come “attrazione turistica”. C’è chi ha commentato: «Il tempo di due foto e poi ciao», o ancora: «I bambini non sono uno sfondo esotico da postare a Natale». Insomma, come se il set fosse stato allestito ad hoc per strappare qualche like in più sul profilo Instagram della conduttrice.

La difesa (mancata) di Elisabetta

Gregoraci non ha risposto alle critiche in modo diretto, un po’ come quei protagonisti di “Mare Fuori” che preferiscono il silenzio alla polemica. Nel post, però, la showgirl ha spiegato di aver voluto condividere un momento di profonda emozione: «Stamattina ho trascorso un po’ di ore con questi bimbi fantastici che mi hanno insegnato il loro saluto al bacio». Ha poi aggiunto che l’amore, anche quello più semplice, è il regalo più grande che possiamo scambiarci. Parole dolci, certo, ma che non sono bastate a placare gli animi. Alcuni follower hanno messo in dubbio la sincerità delle sue intenzioni, chiedendosi se ci fosse anche un supporto concreto verso la comunità locale.

Malindi: la seconda casa di Flavio Briatore

Non è la prima volta che la coppia (ormai ex) Gregoraci-Briatore sceglie il Kenya come meta per trascorrere le festività. Flavio, imprenditore dagli affari tentacolari, possiede da tempo un resort di lusso nella zona. Dunque, Elisabetta si muove in un ambiente che già conosce: per lei non è una novità passare le vacanze a Malindi, un luogo divenuto quasi un rifugio dorato, lontano dal traffico e dai paparazzi nostrani. Eppure, quest’anno, la tranquillità è stata rotta da queste polemiche social, che hanno trasformato il suo viaggio in una sorta di “Paperissima Sprint” al contrario, con il pubblico più pronto a criticare che a sorridere.

La storia con Tomas Talin e il blocco di Briatore

Come in un crossover da soap opera, mentre Elisabetta trascorre le sue giornate tra un bagno di sole e uno scatto con i bambini, si parla ancora del presunto flirt con Tomas Talin. A quanto pare, la vicenda avrebbe fatto infuriare Briatore, tanto che l’imprenditore avrebbe bloccato l’ex moglie sul cellulare. Uno scenario da “Beautiful” in salsa africana: i retroscena personali si intrecciano ai rumors di corridoio, generando un vortice di curiosità che il pubblico, manco a dirlo, alimenta a suon di commenti e meme. Elisabetta, dal canto suo, preferisce mantenere il profilo basso e lasciar parlare chi vuole.

Il giudizio del popolo del web

La conduttrice, in passato concorrente di “Grande Fratello Vip”, non è certo nuova alle dinamiche del gossip. Tuttavia, l’accusa di “esibire” i bambini kenioti ha alzato l’asticella della controversia. Qualcuno scrive che basterebbe un po’ di sobrietà per evitare polveroni, altri chiedono trasparenza sugli aiuti reali (donazioni, progetti di sostegno, ecc.). L’exploit dei commenti negativi fa riflettere su quanto, in epoca social, il confine tra condivisione e sfruttamento dell’immagine sia sottile. Proprio come i colpi di scena di “Gomorra – La serie”, la vicenda assume toni accesi in cui ognuno dice la sua, spesso senza conoscere davvero i fatti.

E tu, da che parte stai?

È facile puntare il dito contro chi posta una foto in un luogo esotico e appare felice. Ma è anche vero che, a volte, queste critiche possono esagerare. Forse Elisabetta desiderava soltanto mostrare un momento speciale con i suoi familiari e con i piccoli del posto. Forse, invece, avrebbe potuto agire con maggiore cautela, sapendo quanto i social siano sempre pronti a leggere tra le righe. Tu che ne pensi? Pensi che la Gregoraci stia davvero strumentalizzando i bambini di Malindi o credi che ci sia stato un eccesso di indignazione?

